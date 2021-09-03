Эксперт рассказал о пользе и вреде черноплодной рябины





Черноплодная рябина или арония черноплодная широко распространена на всей средней полосе. Её выращивают на дачах, также она растёт самостоятельно в диких условиях.

Большие ягоды темного цвета практически невозможно есть сырыми, так как их вкус очень терпкий и горький, в основном черноплодную рябину употребляют в виде компотов, настоек и других различных напитков.

Из-за всего этого главными потребителями ягоды являются дрозды и другие птицы.

Черноплодная рябина – это кладезь витаминов и минералов. Понять это можно даже по тому, как любят эту ягоду птицы. Осенью они слетаются на кусты аронии и употребляют ее ягоды для получения необходимых витаминов.

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В черноплодной рябине содержится большое количество витамина С, практически вся группа В, витамины К и Р, а также железо и марганец. В аронии удивительно высокое содержание йода (по этому показателю она мировой чемпион), её рекомендуют употреблять для поддержания функции щитовидной железы.

Также черноплодка рекомендуется людям с сахарным диабетом, так как она является натуральным источником сорбита (заменитель сахара).

Такой внушительный набор витаминов, минералов и микроэлементов говорит о безоговорочной пользе черноплодной рябины для человека.

Черноплодная рябина для детей

начиная с 3 лет, детям можно употреблять небольшое количество компота из черноплодной рябины. Это уменьшает вздутие живота и в целом улучшает работу желудочно-кишечного тракта.

Черноплодная рябина для женщин

Для женщин во время беременности употребление в пищу ягод аронии способствует снятию токсикоза, уменьшению чувствительности к запахам. Черноплодка выводит лишнюю жидкость из организма, а значит тело будет меньше отекать и уйдут проблемы с повышенным давлением на фоне беременности.

Черноплодная рябина для мужчин

Для мужчин с давних времен черноплодку применяли как природный афродизиак. Это обусловлено тем, что арония расширяет кровеносные сосуды и улучшает кровообращение в организме.

Из общих полезных свойств для любого человека можно выделить:

• повышение иммунитета в осенний и зимний периоды;

• помощь при незначительных отравлениях и нарушениях работы ЖКТ;

• профилактика гипертонии;

• улучшение работы печени и почек.

У черноплодной рябины, как и у любого продукты есть противопоказания.

Употреблять ягоды не рекомендуется людям, у которых:

• присутствует аллергия на данный продукт;

• повышенная вязкость крови(нарушения свертываемости);

• варикозное расширение вен;

• склонность к запорам;

• обострение гастрита, язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки;

• пониженное кровяное давление.



