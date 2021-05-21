Егор Крид запустил свое детское шоу

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Уже вышел первый выпуск. Егор и двое других участников состязались в спортивном челлендже. Они проверяли свою выносливость на беговой дорожке. Задачу усложняла приглашенная на шоу TikTok-блогер Аня Покров: она приготовила задания, еще больше усложняющие забег.Победителем становится тот, кто продержится на дорожке дольше остальных.Менее чем за сутки видео собрало более 160 тысяч просмотров.Егор Крид не перестает пробовать себя в новых проектах – не так давно он был наставником на шоу "Голос. Дети". Но теперь поклонники удивились еще больше и задались вопросом, не подумывает ли бывший артист музыкального лейбла Black Star поменять сферу деятельности.После запуска шоу в адрес Крида стали поступать негативные комментарии. Его упрекнули в том, что в своих треках он часто не стесняется в выражениях, а теперь делает контент для детей. В ответ на это исполнитель опубликовал историю в Инстаграм:– написал Егор.