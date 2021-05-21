Популярный российский исполнитель Егор Крид создал свое детское музыкальное шоу Egorkids на YouTube.
Уже вышел первый выпуск. Егор и двое других участников состязались в спортивном челлендже. Они проверяли свою выносливость на беговой дорожке. Задачу усложняла приглашенная на шоу TikTok-блогер Аня Покров: она приготовила задания, еще больше усложняющие забег.
Победителем становится тот, кто продержится на дорожке дольше остальных.
Менее чем за сутки видео собрало более 160 тысяч просмотров.
Егор Крид не перестает пробовать себя в новых проектах – не так давно он был наставником на шоу "Голос. Дети". Но теперь поклонники удивились еще больше и задались вопросом, не подумывает ли бывший артист музыкального лейбла Black Star поменять сферу деятельности.
После запуска шоу в адрес Крида стали поступать негативные комментарии. Его упрекнули в том, что в своих треках он часто не стесняется в выражениях, а теперь делает контент для детей. В ответ на это исполнитель опубликовал историю в Инстаграм:
– Выбивайте себя из зоны комфорта, будьте разносторонними, не зацикливайтесь на одном и занимайтесь разным творчеством и тем, что по кайфу! Живите и не обращайте внимание на тех, кто будет говорить про вас плохо, – написал Егор.
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Егор Крид запустил свое детское шоу
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