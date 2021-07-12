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  2. Дзермант: оппозиция пытается терроризировать всех активных сторонников власти

Дзермант: оппозиция пытается терроризировать всех активных сторонников власти

Об этом политолог Алексей Дзермант заявил в эфире общественно-политического ток-шоу «Будни» на «Альфа Радио».


Сегодняшний эфир программы начался с печальных новостей: обсуждали попытку покушения на семью зампреда комиссии по международным делам Палаты представителей Олега Гайдукевича. Как рассказал политик, в дом, где живут его дети, бросили несколько бутылок с зажигательной смесью, одна из которых взорвалась. К счастью, никто не пострадал. Однако сам факт произошедшего, конечно, не должен остаться без реакции. 

Почему на семью Олега Гайдукевича попытались совершить покушение? Алексей Дзермант в эфире «Будней» прокомментировал:

– Цели [оппозиции] по свержению государственного строя не достигнуты, и сейчас она пытается терроризировать всех активных сторонников сильной государственной власти, к которым относится и Олег Гайдукевич. 


– Первым был Григорий Азарёнок, – напомнила ведущая «Будней» Алёна Родовская. 

– Да. Это все будет продолжаться до тех пор, пока окончательно не будут выявлены все подготовленные или спящие [деструктивные] ячейки, – подчеркнул Алексей Дзермант. – Они не победили, и сейчас у них самое отчаянное положение: нужно максимально навредить стране и людям, желающим ей добра, дабы показать, что они еще есть и чего-то стоят. Этим можно объяснить подобные акции. Понятно, что с точки зрения человеческой морали и закона это все дичь.

Что делать с теми, кто совершает подобные преступления? Алексей Дзермант ответил:


– Естественно, нужно находить и наказывать этих людей. Причем, по всей строгости закона. Здесь снисхождение может быть только тогда, когда мы отойдем от этой пропасти, от этой угрозы. Но сейчас нужно жестко это все пресекать.

Алёна Родовская в связи с темой затронула тему хейтеров в соцсетях, которые пишут негативные комментарии на страницах людей с активной про-государственной позицией даже под постами о страшных событиях вроде покушений на человеческую жизнь, как в случае с Олегом Гайдукевичем.


– Эти люди просто глупы. Но мы не будем к ним жестоки. Пожелаем им никогда в жизни не испытать того, что может почувствовать отец, когда понимает: его дети под угрозой, – сказал Алексей Дзермант и добавил: – Как только они [комментаторы-хейтеры] встретятся с малейшей опасностью, уверен, все сразу же побегут в милицию и будут просить режим защитить их от насилия. А сейчас, когда они сидят в уютных квартирах за клавиатурой и могут с карамелькой за щекой рассуждать о том, что происходит с другими, их мнением можно пренебречь. Они в этой ситуации не компетентны, не понимают, что происходит с политиками, которые ступили на путь бескомпромиссного отстаивания своих идей и принципов. 

Некоторые эксперты (например, политолог Вадим Гигин) полагают, что прооппозиционные силы в отношении таких общественных деятелей в Беларуси сейчас выбрали тактику индивидуального террора. Алексей Дзермант объяснил, на чем она строится:


– Каждый из имеющих активную [прогосударственную] позицию – это как флаг на определенной тактической точке, которая позволяет контролировать пространство, на господствующей высоте. Кто-то в политике, кто-то в журналистике, кто-то на своем рабочем месте своей публичной позицией держит этот флаг. [Оппозиция] понимает, что систему не сломить, поэтому ставит задачу навредить людям-символам, которые не боятся, активно высказываются, показывают пример остальным. 

Ток-шоу «Будни» выходит на «Альфа Радио» с 8:00 до 10:00 с понедельника по пятницу. Предметом обсуждения в программе становятся самые актуальные темы из жизни страны и мира. В дискуссии принимают участие политологи, ученые, общественные деятели и журналисты ведущих СМИ.
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Фото: Михалевич Диана
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