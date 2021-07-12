Дзермант: оппозиция пытается терроризировать всех активных сторонников власти

Сегодняшний эфир программы начался с печальных новостей: обсуждали попытку покушения на семью зампреда комиссии по международным делам Палаты представителей Олега Гайдукевича. Как рассказал политик, в дом, где живут его дети, бросили несколько бутылок с зажигательной смесью, одна из которых взорвалась. К счастью, никто не пострадал. Однако сам факт произошедшего, конечно, не должен остаться без реакции.Почему на семью Олега Гайдукевича попытались совершить покушение? Алексей Дзермант в эфире «Будней» прокомментировал:– напомнила ведущая «Будней» Алёна Родовская.– подчеркнул Алексей Дзермант. –Что делать с теми, кто совершает подобные преступления? Алексей Дзермант ответил:Алёна Родовская в связи с темой затронула тему хейтеров в соцсетях, которые пишут негативные комментарии на страницах людей с активной про-государственной позицией даже под постами о страшных событиях вроде покушений на человеческую жизнь, как в случае с Олегом Гайдукевичем.– сказал Алексей Дзермант и добавил:Некоторые эксперты (например, политолог Вадим Гигин) полагают, что прооппозиционные силы в отношении таких общественных деятелей в Беларуси сейчас выбрали тактику индивидуального террора. Алексей Дзермант объяснил, на чем она строится:Ток-шоу «Будни» выходит на «Альфа Радио» с 8:00 до 10:00 с понедельника по пятницу. Предметом обсуждения в программе становятся самые актуальные темы из жизни страны и мира. В дискуссии принимают участие политологи, ученые, общественные деятели и журналисты ведущих СМИ.