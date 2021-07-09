Дзермант: лицемерие, неадекватность и какая-то самоубийственная политика – вот что такое Европа сегодня

Данный тезис эксперт раскрыл в продолжение разговора о миграции в Европе. Об этом подробнее можно почитать здесь.
– Вся идеология европейства терпит крах, – заявил Алексей Дзермант и пояснил: – Во-первых, из-за того, что [страны Запада] господство колониализма как следует не отрефлексировали, не покаялись за это, они не могут справиться с потоками [мигрантов], разрушают страны и периметр безопасности [вокруг себя], как в случае с Беларусью. То есть политики Европы неадекватны. Они не понимают, что нельзя быть каким-то светочем для всех и при этом по-скотски относиться к тем, кто не является европейцем. Лицемерие, неадекватность и какая-то самоубийственная политика – вот что такое Европа сегодня.
В контексте идеологической повестки в Европе ведущая «Будней» Алёна Родовская затронула тему либерализма. «Кого вы сегодня считаете либералами?» – спросила она спикера.
– Тех, что выступает за неограниченную рыночную логику, – ответил гость программы. – Что такое либерализм изначально? [Это идеология, в которой] государство не рассматривается как ключевой элемент политической системы. Оно сторож, а люди должны сами о себе заботиться. Например, кто-то стал успешным предпринимателем, и хорошо. А кто-то нет – он не вписался в рынок, не выдержал конкуренции. Либерализм в экономическом смысле основывается на конкуренции всех со всеми, когда человек человеку волк. Если у вас не получается быть успешным, в либеральном обществе есть шанс стать маргиналом.
Алексей Дзермант также рассказал об исторической роли СССР как государства, которое не только гарантировало социальные блага своим жителям, но и старалось давать их некоторым зарубежным странам.
– Советский Союз всем старался помогать, например устраивал социализм в Африке, развивал этих людей. А что [им] предоставляет современный либерализм? Только возможность перебежать через забор и побираться в Берлине – это в лучшем случае. Поэтому либерализм в современном виде неадекватен. Он исчерпал себя, – резюмировал политолог.
Ток-шоу «Будни» выходит на «Альфа Радио» с 8:00 до 10:00 с понедельника по пятницу. Предметом обсуждения в программе становятся самые актуальные темы из жизни страны и мира. В дискуссии принимают участие политологи, ученые, общественные деятели и журналисты ведущих СМИ.
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