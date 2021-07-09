Авторы 18+

Беларусь Сегодня
USD: 2.59
EUR: 3.06
Партизаны Беларуси
"неОБЫЧАЙные деревни"
Беларусь помнит
Сапраўдныя каштоўнасці
  1. Главная
  2. Дзермант: лицемерие, неадекватность и какая-то самоубийственная политика – вот что такое Европа сегодня

Дзермант: лицемерие, неадекватность и какая-то самоубийственная политика – вот что такое Европа сегодня

Такую мысль политолог Алексей Дзермант высказал в эфире общественно-политического ток-шоу «Будни» на «Альфа Радио».


Данный тезис эксперт раскрыл в продолжение разговора о миграции в Европе. Об этом подробнее можно почитать здесь.

– Вся идеология европейства терпит крах, – заявил Алексей Дзермант и пояснил: – Во-первых, из-за того, что [страны Запада] господство колониализма как следует не отрефлексировали, не покаялись за это, они не могут справиться с потоками [мигрантов], разрушают страны и периметр безопасности [вокруг себя], как в случае с Беларусью. То есть политики Европы неадекватны. Они не понимают, что нельзя быть каким-то светочем для всех и при этом по-скотски относиться к тем, кто не является европейцем. Лицемерие, неадекватность и какая-то самоубийственная политика – вот что такое Европа сегодня.

В контексте идеологической повестки в Европе ведущая «Будней» Алёна Родовская затронула тему либерализма. «Кого вы сегодня считаете либералами?» – спросила она спикера.


– Тех, что выступает за неограниченную рыночную логику, – ответил гость программы. – Что такое либерализм изначально? [Это идеология, в которой] государство не рассматривается как ключевой элемент политической системы. Оно сторож, а люди должны сами о себе заботиться. Например, кто-то стал успешным предпринимателем, и хорошо. А кто-то нет – он не вписался в рынок, не выдержал конкуренции. Либерализм в экономическом смысле основывается на конкуренции всех со всеми, когда человек человеку волк. Если у вас не получается быть успешным, в либеральном обществе есть шанс стать маргиналом.

Алексей Дзермант также рассказал об исторической роли СССР как государства, которое не только гарантировало социальные блага своим жителям, но и старалось давать их некоторым зарубежным странам. 

Подписаться

– Советский Союз всем старался помогать, например устраивал социализм в Африке, развивал этих людей. А что [им] предоставляет современный либерализм? Только возможность перебежать через забор и побираться в Берлине – это в лучшем случае. Поэтому либерализм в современном виде неадекватен. Он исчерпал себя, – резюмировал политолог.

Ток-шоу «Будни» выходит на «Альфа Радио» с 8:00 до 10:00 с понедельника по пятницу. Предметом обсуждения в программе становятся самые актуальные темы из жизни страны и мира. В дискуссии принимают участие политологи, ученые, общественные деятели и журналисты ведущих СМИ.





Дзермант: Беларусь ничего не должна Западу

Дзермант: ядро армии должны составлять люди, которые остаются в ней сознательно

Дзермант: все действия идеологов национализма приводят к расколам и войнам
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Фото: Михалевич Диана
Версия для печати
Новости и статьи
Нотариус — о доверенности и наследстве
Более 600 звонков поступило от абитуриентов на горячую линию Министерства образования
За сутки Беларуси выявили 1250 новых случаев COVID-19, выписаны 1335 пациентов
МИД: Беларусь серьезно озабочена политизацией темы пандемии в ВОЗ
Что отражается в круге первом чемпионата страны по футболу?
За угнанную иномарку похитители намеревались получить выкуп, но криминальную ﻿схему не дала ﻿завершить милиция
Начальник УГАИ МВД Дмитрий Корзюк: Мы помним каждого сотрудника
Британец получил больше года тюрьмы за раздачу пиратского доступа к играм премьер-лиги
Человечество употребляет лук уже более четырех тысячелетий
В последние годы капустная тля не на шутку атакует дачные участки
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
И врагов не надо
Число погибших при пожаре на заводе в Бангладеш увеличилось до 53
Разнообразьте свое меню цветами: рецепты салатов и приправ
Биржа: 9 июля евро и доллар подешевели, российский рубль подорожал
Школа ландшафтного дизайна. Как устроить в своем саду рокарий
Дзермант: все действия идеологов национализма приводят к расколам и войнам
Грибной квас — суп, а не напиток
Захарова: обвинять Минск в организации потока нелегальных мигрантов в Литву нелепо
Карантин в Армении будет продлен еще на шесть месяцев
В Жлобине бутылка из-под водки, выброшенная из окна, травмировала двухлетнего ребенка
Фотофакт. Делегация НОК Беларуси возложила цветы к Вечному огню
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Бей своих!
На участке автодороги М6 сегодня будет временно ограничено движение
В Австрии электричка со школьниками сошла с рельсов и упала в реку
Экономист Валерий Байнев: с точки зрения современной экономической науки абсолютно свободных рыночных цен принципиально не бывает
До 80 % всех болезней печени связаны с ее поражением от алкоголя
В Буда-Кошелево рука четырехлетнего мальчика застряла между рамой и откосом – помогли спасатели
Что нужно знать о болях в спине
До +34 °С ожидается в Беларуси 10 июля
Кочанова: наша молодежь – продолжатель славных традиций, которые годами формировались в независимой Беларуси
Савиных: нам нужно отказаться от содействия Запада при построении демократии
Савиных: на Западе существует дефектная демократия
блог
Анатолий ЛЕМЕШЁНОК
Ночь, луна и саксофон
Госавтоинспекция рекомендует водителям быть более внимательными в жаркую погоду
Дзермант: ядро армии должны составлять люди, которые остаются в ней сознательно
При пожаре на заводе в Бангладеш погибли 19 человек
Капитан олимпийской сборной Иван Тихон произнес клятву белорусских спортсменов
В Сочи в ДТП с автобусом пострадали 12 человек
Дзермант: лицемерие, неадекватность и какая-то самоубийственная политика – вот что такое Европа сегодня
Семьсот барабанщиц и мажореток, суперквест и «Радуга над Витебском». Что еще готовит «Славянский базар – 2021»?
Лукашенко – олимпийцам: ваши успехи должны стать ответом тем, которые взяли от страны все, что можно, а теперь желают стране и вам поражения
В очереди на выезд из Беларуси в ЕС скопилось более 1030 фур
В Токио – заключительный этап эстафеты олимпийского огня
мнение
Всеволод ШИМОВ
Троянский конь Вашингтона
Спектакль "Княжна Мери" покажут на площадке Верхнего города в Минске 10 июля
Болгарский генерал предупредил о риске военного столкновения между Россией и НАТО
Дзермант: Беларусь ничего не должна Западу
Авторы