Дзермант: к выборам в нашей стране целенаправленно готовили информационную бомбу

– В каждой стране существуют разные причины протестов. Например, в Испании прошла волна беспорядков из-за ареста рэпера. Стоит отметить, что это сложная страна. У Испании много точек идеологического, этнического и территориального раскола. В данной истории с рэпером стоило только спичку поднести, и все вспыхнуло.
По мнению политолога, чтобы сравнивать протестные события в разных странах, нужно понимать их причину. Это могут быть и внутренние предпосылки для раскола в обществе, и искусственное нагнетание, которое со временем спадает.
– Вот у нас (в Беларуси. – Прим. ред.) скорее второй случай. К выборам в нашей стране целенаправленно готовили информационную бомбу. Кроме того, набирали легковерных людей, которые эмоционально поддаются на разные фейки и провокации, и выводили их на улицу. Как только рупоры, влияющие на наше население, выключаются по разным причинам, происходит затухание, и они больше не имеют взрывного потенциала.
Дзермант о минской книжной выставке: книгопечатание – это явление культуры, это живой пласт, который никуда не уйдет
Стоит задуматься над информационной безопасностью в стране – Дзермант