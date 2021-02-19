Стоит задуматься над информационной безопасностью в стране – Дзермант

Об этом заявил научный сотрудник Института философии Национальной академии наук, политолог Алексей Дзермант в эфире ток-шоу «Будни» на «Альфа Радио».
– Стоит задуматься над информационной безопасностью в стране. Отказаться от глобальной сети не получится, но подумать про защиту собственного мнения и белорусских СМИ на разных платформах в интернете стоило бы, – отметил эксперт.
Алексей Дзермант считает, что цифровые платформы Google и Facebook должны иметь в Беларуси офисы с представителями.
– Если глобальные корпорации будут дискриминировать наши СМИ, мы сможем в любой момент им об этом сказать. К примеру, в ЕАЭС активно продвигается создание собственных платформ. Это не значит, что нужно придумать свой YouTube, но можно начать разрабатывать альтернативу, то есть аккуратно прорабатывать точными инвестициями проекты в цифровой среде, которые создадут наши собственные информационные площадки, – резюмировал Дзермант.
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