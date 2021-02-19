Дзермант о минской книжной выставке: книгопечатание – это явление культуры, это живой пласт, который никуда не уйдет

поделился эксперт.Кроме того, политолог поделился впечатлениями от новой книги Андрея Муковозчика, которую он получил в первый день открытия книжной выставки в БелЭкспо.считает политолог.Журналистика и книжное дело – это всегда личная история и авторский подход. По мнению Алексея Дзерманта, книга будет вызывать интерес и читаться.Коснулся эксперт и темы перенаправления в авторскую журналистику.– резюмировал Дзермант.