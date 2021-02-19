Дзермант о минской книжной выставке: книгопечатание – это явление культуры, это живой пласт, который никуда не уйдет

Такое мнение высказал политолог Алексей Дзермант в эфире программы «Будни» на «Альфа Радио».
– Классическая книга, как и традиционные медиа, все равно никуда не уйдет. Установится некий баланс между цифровыми СМИ и формами. Например, я в этом плане консервативен. Есть жанры книг – либо научные, либо научно-популярные, – которые я не воспринимаю (в цифровом виде. – Прим. ред.). Книга – некий массив информации, который в совокупности должен восприниматься всеми чувствами человека – это и ощущения от обложки, и запах от печати, и дизайн. Восприятие текста с экрана и с бумаги – оно разное. Я собираю большую библиотеку и никогда не откажусь от бумажной книги. Таких людей много. Конечно, кому-то проще и быстрее читать информацию в цифровых источниках. Но все равно фундаментальные вещи живут именно в книге, книга останется. Кроме того, книгопечатание – это явление культуры, это живой пласт, который никуда не уйдет, – поделился эксперт.
Кроме того, политолог поделился впечатлениями от новой книги Андрея Муковозчика, которую он получил в первый день открытия книжной выставки в БелЭкспо.
– Действительно, книга яркая и оригинальная. Острая политическая публицистика, написанная в связи с последними событиями в нашей стране. Стиль очень яркий и узнаваемый, и за это его ценят единомышленники и соратники, – считает политолог.
Журналистика и книжное дело – это всегда личная история и авторский подход. По мнению Алексея Дзерманта, книга будет вызывать интерес и читаться.
– Уже начал читать. Очень много образов, которые показывают, что сам автор – человек с богатым жизненным опытом и мировоззрением.
Коснулся эксперт и темы перенаправления в авторскую журналистику.
– За яркой авторской журналистикой – будущее. О ней можно много говорить и спорить, но если цепляет и распространяется, значит, СМИ эффективно и доносит свою информацию, а это самое важное, – резюмировал Дзермант.
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Дзермант о минской книжной выставке: книгопечатание – это явление культуры, это живой пласт, который никуда не уйдет
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Фото: Виталий ПИВОВАРЧИК