Авторы 18+

Беларусь Сегодня
USD: 2.59
EUR: 3.12
Партизаны Беларуси
"неОБЫЧАЙные деревни"
Всебелорусское собрание
Сапраўдныя каштоўнасці
  1. Главная
  2. Дзермант о минской книжной выставке: книгопечатание – это явление культуры, это живой пласт, который никуда не уйдет

Дзермант о минской книжной выставке: книгопечатание – это явление культуры, это живой пласт, который никуда не уйдет

Такое мнение высказал политолог Алексей Дзермант в эфире программы «Будни» на «Альфа Радио». 


– Классическая книга, как и традиционные медиа, все равно никуда не уйдет. Установится некий баланс между цифровыми СМИ и формами. Например, я в этом плане консервативен. Есть жанры книг – либо научные, либо научно-популярные, – которые я не воспринимаю (в цифровом виде. – Прим. ред.). Книга – некий массив информации, который в совокупности должен восприниматься всеми чувствами человека – это и ощущения от обложки, и запах от печати, и дизайн. Восприятие текста с экрана и с бумаги – оно разное. Я собираю большую библиотеку и никогда не откажусь от бумажной книги. Таких людей много. Конечно, кому-то проще и быстрее читать информацию в цифровых источниках. Но все равно фундаментальные вещи живут именно в книге, книга останется. Кроме того, книгопечатание – это явление культуры, это живой пласт, который никуда не уйдет, – поделился эксперт. 

Кроме того, политолог поделился впечатлениями от новой книги Андрея Муковозчика, которую он получил в первый день открытия книжной выставки в БелЭкспо. 

 – Действительно, книга яркая и оригинальная. Острая политическая публицистика, написанная в связи с последними событиями в нашей стране. Стиль очень яркий и узнаваемый, и за это его ценят единомышленники и соратники, – считает политолог.

Журналистика и книжное дело – это всегда личная история и авторский подход. По мнению Алексея Дзерманта, книга будет вызывать интерес и читаться. 

– Уже начал читать. Очень много образов, которые показывают, что сам автор – человек с богатым жизненным опытом и мировоззрением. 

Коснулся эксперт и темы перенаправления в авторскую журналистику. 

– За яркой авторской журналистикой – будущее. О ней можно много говорить и спорить, но если цепляет и распространяется, значит, СМИ эффективно и доносит свою информацию, а это самое важное, – резюмировал Дзермант. 
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Фото: Виталий ПИВОВАРЧИК
Версия для печати
Новости и статьи
Книгу «Символы Беларуси» представили сегодня на XXVIII Минской международной книжной выставке-ярмарке
На Свислочи работники МЧС, спасатели-водолазы и аварийные бригады УП "Миноблгаз" на учениях ликвидировали повреждения газопровода под водой
В квартире у брестчанина милиция обнаружила 16 свертков с наркотическим веществом
BMW отзывает в Германии 430 тысяч автомобилей
В Гомеле сотрудники ГАИ преследовали нетрезвого водителя
Мясников назвал эффективное средство лечения ангины
Молдаванин пытался нелегально вывезти из Беларуси более трех тонн кедровых орехов
Житель Быховского района приговорен к пожизненному заключению за убийство пожилой супружеской пары и угрозы убийством
В ООН призывают заключить мир с природой
Белгидромет: в выходные морозы станут слабее
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Методы эффективного управления
В России за сутки зафиксировали 13 433 случая COVID-19
Терапевт объяснила, защищает ли вакцина от мутаций коронавируса
Спецоперация ГУБОПиК и СОБРа: «вор в законе» Саша Кушнер пытался применить нож
Министр культуры Маркевич: новая «Павлинка» даже лучше
Человечество потеряло двадцать миллионов лет жизни из-за коронавируса
КГК: уполномоченными органами ЕАЭС в целом соблюдается порядок распределения ввозных таможенных пошлин
Реагирование на ЧС во время паводка отрабатывают на учениях спасателей в Пуховичском районе
Лукашенко посещает Купаловский театр
Дзермант о минской книжной выставке: книгопечатание – это явление культуры, это живой пласт, который никуда не уйдет
Названа главная опасность лечения кашля травами
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Стареть больно
Заседание суда по делу о подстрекательстве к разглашению врачебной тайны и ее разглашении пройдет в закрытом режиме
Школа в агрогородке Кадино Могилевского района признана лучшей сельской школой страны за 2020 год
Мужская сборная Беларуси по баскетболу уступила португальцам в преквалификации ЧМ-2023
Фотофакт. Новогодние каникулы в Юго-Восточном Китае
Ректор Гомельского медуниверситета Игорь Стома: «Переболевшие COVID-19 должны быть социально ответственными»
В Минской области из-за аварии без воды оставались 113 частных домов
Число погибших при сходе ледника в Индии выросло до 62
23 февраля в эфире телеканалов Белтелерадиокомпании покажут тематическое кино и праздничный концерт ко Дню защитников Отечества и Вооруженных сил Республики Беларусь
В Минске начался судебный процесс по делу о подстрекательстве к разглашению врачебной тайны и ее разглашении
Совмин реструктуризирует задолженности по кредитам "Полесья" и Светлогорского ЦКК
мнение
Всеволод ШИМОВ
Вопросы «самоопределения»
Смена имени, девочка на шаре, усыпальница дворянского рода и Герой Советского Союза – чем интересна крошечная деревенька на Бобруйщине
Из Китая в Беларусь вылетел самолет с 100 тыс. доз вакцины от коронавируса
Тим Бертон снимет сериал по мотивам "Семейки Аддамс"
Специалист рассказал, как быстро найти украденный гаджет
Соболенко и Мертенс выиграли Australian Open в парном разряде
В службу занятости столицы заявлено 16,3 тыс. вакансий: какие работники сегодня нужнее всего
Морской гигант: 15 фактов о китах
Максим Сушко дебютировал в Национальной хоккейной лиге
ГАИ Минска рассказала о расположении датчиков контроля скорости
Международный молодежный театральный форум «М.@rt.контакт» в Могилеве изменит формат: на нем покажут исключительно белорусские спектакли
блог
Анатолий ЛЕМЕШЁНОК
Живут на свете чудаки
Художественная галерея Полоцка отмечает 40-летний юбилей
Делегат Александр Багель: продовольственную безопасность обеспечат аграрии, но достичь полного согласия в обществе — задача общая
БГМУ планирует увеличить количество учащихся из Израиля
Авторы
СКАНИРУЙТЕ