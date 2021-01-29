Дзермант: чтобы сохранять мир и порядок, нужно адекватно и оперативно реагировать на все вызовы

По словам специалиста, то, с чем столкнулось наше государство за последние полгода, требует реакции со стороны не только правоохранительных органов, но и всего государства:Политолог считает, что власть долгое время рассчитывала на сознательность граждан.Дзермант подчеркнул, что не хотел бы, чтобы наша страна брала на вооружение все те западные практики со стрельбой, где могут убивать до 800 человек в год за любое подозрение на применение оружия в отношении правоохранительных органов. По мнению политолога, нашему обществу необходимо сохранять нормальные отношения между милицией и гражданами., – подытожил Алексей Дзермант.