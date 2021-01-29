Дзермант: чтобы сохранять мир и порядок, нужно адекватно и оперативно реагировать на все вызовы

Об этом в эфире ток-шоу «Будни» на «Альфа Радио» заявил политолог Алексей Дзермант.
По словам специалиста, то, с чем столкнулось наше государство за последние полгода, требует реакции со стороны не только правоохранительных органов, но и всего государства:
– Сейчас мы внимательно изучаем тот опыт, который случился. Понятно, что прежде всего реакция должна быть со стороны тех, кто защищает закон и порядок. Мы видели, как пытались раскачать общество. Любое государство будет реагировать, корректируя свою политику в этой сфере. Да, где-то будет значительно ужесточено наказание и реакция на противоправные действия, особенно в части нарушения общественного порядка, каких-то преступлений, угрожающих жизни и здоровью других граждан и тех же самых правоохранителей. Но это, увы, мировая тенденция. Нужно сказать, что в этой части белорусское государство было достаточно гуманно, – объяснил гость.
Политолог считает, что власть долгое время рассчитывала на сознательность граждан.
– С одной стороны, у нас граждане достаточно спокойные, уверенные, законопослушные. А с другой стороны, мы полагали, что с такими атаками мы не столкнемся, но, увы, мир меняется и становится жестче. Соответственно, чтобы сохранять порядок, нужно адекватно и оперативно реагировать на все эти вызовы, в том числе перенимая тот опыт, который имеют другие государства.
Дзермант подчеркнул, что не хотел бы, чтобы наша страна брала на вооружение все те западные практики со стрельбой, где могут убивать до 800 человек в год за любое подозрение на применение оружия в отношении правоохранительных органов. По мнению политолога, нашему обществу необходимо сохранять нормальные отношения между милицией и гражданами.
– Если сравнивать период 90-х, когда отношение и к милиции, и в обществе между людьми были накалены, то сейчас мы видим, что, когда преступаешь закон, милиция ведет себя гиперкорректно. С одной стороны, нужно сохранить душевное отношение между гражданами и милицией, а с другой – не дать сломать эту систему из-за лишнего гуманизма, – подытожил Алексей Дзермант.
Опубликовано:
353
Дзермант: чтобы сохранять мир и порядок, нужно адекватно и оперативно реагировать на все вызовы
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Фото: Юрий МОЗОЛЕВСКИЙ