Этим летом во время протестов белорусскую молодежь форматировали под западные лекала, выводя на улицы и вкладывая ценности, которые нам не присущи. Политолог Алексей Дзермант в эфире «Альфа Радио» объяснил, почему молодежь является важной категорией, на которую рассчитывают в политических акциях.
– Молодежь, студенчество – это бурная, активная, интересующаяся всем страта общества. Ее можно очень легко поднять, тем более когда они обладают большим количеством свободного времени. Всегда в политических раскладах молодежь – это цель номер один. Очень часто они становятся тараном, который влияет на смену политического климата в стране. С другой стороны, я бы не сказал, что вся молодежь была вовлечена в протесты в Беларуси – скорее выборочные группы студентов. Такое впечатление, что те, кто активно участвовал, а потом уехал жить и учится за границу, воспользовались возможностью круто переломить свою жизнь, – утверждает Алексей Дзермант.
По мнению специалиста, в 95% случаев молодые люди участвовали в протестах по глупости, из-за отсутствия жизненного опыта и четких ориентиров.
– Для них это стремление как-то поменять свою жизнь, своего рода авантюризм. Но есть те, кто протестовал сознательно, и это – измена. Они понимали, что у них есть два-три дня, чтобы сломить ситуацию и государство, и если у них не получается, то они уезжают и устраивают жизнь в другой стране, - резюмирует политолог.
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Дзермант: в политических раскладах молодежь – цель номер один!
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Фото: Юрий МОЗОЛЕВСКИЙ