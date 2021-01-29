Таким мнением поделился политолог Алексей Дзермант в эфире ток-шоу «Будни» на «Альфа Радио».
Специалист привел в пример недавнюю речь Президента Александра Лукашенко, в которой Глава государства оценил роль протестов в раскачивании России.
– Россию будут расшатывать – с этим можно согласится. Это будет происходить достаточно долго, а на данный момент у них идет артподготовка, чтобы к осени выйти к более масштабным акциям, – резюмирует гость.
Дзермант считает, что в любом государстве есть проблемы, но в ситуации с Россией мы имеем дело с конкретным четким планом вывести какую-то недовольную часть людей, накрутить и столкнуть их с силовиками. В конце концов, чтобы начался гражданский конфликт.
По прогнозам специалиста, пик раскачивания ситуации придется на конец весны и в течении всего лета. Именно тогда, по мнению политолога, начнутся масштабные митинги, которые затронут даже регионы.
– Волна, которая происходит сейчас, вызвана для того, чтобы отвлечь внимание, чтобы силовики успокоились. К сентябрю страна будет взвинчена. Опять же, по любым политтехнологическим задумкам для того, чтобы вывести людей, им нужны лидеры общественного мнения. К таковым относятся актеры, музыканты, спортсмены, блогеры –люди, к мнению которых прислушиваются. Они становятся своеобразными вожатыми, которые за собой тянут людей на улицы, при этом кто-то это делает искренне, а кто-то зарабатывает деньги, – сказал Дзермант.
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В ситуации с Россией у оппозиции есть четкий план гражданского конфликта – Дзермант
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Фото: Юрий МОЗОЛЕВСКИЙ