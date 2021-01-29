В ситуации с Россией у оппозиции есть четкий план гражданского конфликта – Дзермант

Специалист привел в пример недавнюю речь Президента Александра Лукашенко, в которой Глава государства оценил роль протестов в раскачивании России.резюмирует гость.Дзермант считает, что в любом государстве есть проблемы, но в ситуации с Россией мы имеем дело с конкретным четким планом вывести какую-то недовольную часть людей, накрутить и столкнуть их с силовиками. В конце концов, чтобы начался гражданский конфликт.По прогнозам специалиста, пик раскачивания ситуации придется на конец весны и в течении всего лета. Именно тогда, по мнению политолога, начнутся масштабные митинги, которые затронут даже регионы.сказал Дзермант.