Две электронные ярмарки вакансий пройдут 21 декабря в Беларуси

Электронная ярмарка вакансий Быховского района состоится с 10:00 до 12:00 и предназначена для молодежи Могилевской области. Соискатели работы получат возможность задать нанимателям интересующие вопросы, получить электронную консультацию, приглашение на собеседование в режиме реального времени. Первым изъявило желание участвовать в мероприятии ОАО «СветлогорскХимволокно». Это одно из крупных многопрофильных предприятий нефтехимического комплекса Беларуси. География экспорта продукции охватывает свыше 40 стран в разных частях света. На сайте компании указано, что на работу сюда приглашают, в частности, швею, оператора кручения и вытяжки, оператора крутильного оборудования, ткача, машиниста экструдера, сортировщика, водителя погрузчика (с исполнением обязанностей грузчика), вязальщицу. Возможно трудоустройство с последующим обучением на предприятии. Иногородним предоставляется общежитие.Электронная ярмарка вакансий Калинковичского района пройдет с 15:00 до 16:00. Первым об участии заявило ОАО «Калинковичихлебопродукт» – одно из предприятий Гомельской области по производству муки ржаной и сортовой, комбикормов для животных, содержащихся на фермах, приемке и отгрузке зерна, а также реализации данной продукции. В последнее время сюда на работу приглашали слесаря по контрольно-измерительным приборам и автоматике, жестянщика, электромонтера по ремонту и обслуживанию электрооборудования, электрогазосварщика, токаря. Список декабрьских вакансий пока недоступен.Электронная ярмарка вакансий – прогрессивная форма услуг, предлагаемая органами государственной службы занятости населения гражданам для решения вопросов трудоустройства в режиме реального времени. Она доступна всем жителям страны. По окончании ярмарок все актуальные вакансии автоматически переносятся в базу данных на портале службы занятости, доступ к ним для всех соискателей сохранится.