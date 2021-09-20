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Духовно-нравственная культура и патриотизм: утверждена программа нового факультатива в школах

Постановление Министерства образования от 23 августа 2021 года № 183 "Об утверждении учебной программы факультативного занятия" вступило в силу 19 сентября. Такая информация опубликована на Национальном правовом интернет-портале. 


Документом утверждена учебная программа факультативного занятия "Основы духовно-нравственной культуры и патриотизма" для V (VI) класса учреждений образования, реализующих образовательные программы общего среднего образования. Она направлена на формирование духовно-нравственной культуры и патриотизма учащихся на основе потенциала христианских традиций и ценностей белорусского народа.

Задачами реализации учебной программы являются: изучение учащимися духовно-нравственного и культурного наследия христианства, его роли в формировании белорусской государственности и патриотическом воспитании, привитие им стремления руководствоваться нравственными нормами, формирование у них осознанной позиции себя как гражданина и патриота нашей страны, формирование навыков ответственного поведения, позитивного отношения к жизни, профилактика негативных проявлений и зависимостей, а также побуждение учащихся к духовному саморазвитию и нравственному совершенствованию, воспитание любви к людям, Отечеству, стремления делать добро, совершенствовать окружающую жизнь в соответствии с духовно-нравственными идеалами христианства.

Новая программа рассчитана на 35 часов, занятия продолжительностью 1 час будут проводиться один раз в неделю. 

Фото: БЕЛТА
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