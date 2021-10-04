Довгало: неотвратимость наказания – не угроза, а важнейший принцип уголовного права

Таким мнением поделилась член Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания по законодательству Ирина Довгало.
В своем Telegram-канале парламентарий пишет:
"Неотвратимость наказания – не угроза, а важнейший принцип уголовного права. Перед законом все равны. И, отвечая внешним и внутренним угрозам, которые просто со всех сторон сыпятся на нашу страну, мы будем принимать соответствующие меры, в том числе и законодательные. А "диванные эксперты" пусть дают оценки своим "кураторам", а не белорусскому Парламенту.
Как нужно реагировать на вызовы... выпады... заявления..."политиков", которые призывают вводить санкции против своей страны? Кстати, во время обсуждения так и было сказано, что человек, который призывает ввести санкции против своей страны, – это не политик, это предатель.
Ведь все ограничения, которые вводятся против Беларуси, направлены на подрыв не только экономической, но и политической стабильности. Это значит, что касаются эти ограничения не только трудовых коллективов, но и каждого гражданина в отдельности.
Обсуждение законопроекта по усилению уголовной ответственности за призывы к мерам ограничительного характера (санкциям), иным действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь (это статья 361 УК РБ), шло бурно и очень эмоционально. И немудрено, потому что сегодня жизненно необходимо сберечь и приумножить экономику страны.
Санкции по вышеуказанной статье предлагается увеличить, и в первом чтении они были поддержаны.
Нам чужого не надо, но и свое мы не отдадим".
Фото Таты Кавериной