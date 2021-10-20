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Дорожную разметку 20 октября нанесут на пяти участках Минска

Дорожные работы по нанесению разметки 20 октября будут проводиться на пяти участках улично-дорожной сети столицы. Такая информация опубликована в Telegram-канале УГАИ ГУВД Мингорисполкома.


По данным КУП "СМЭП Мингорисполкома", сегодня планируется нанесение дорожной разметки на следующих участках улично-дорожной сети Минска: ул. Стариновская, перекресток пр. Жукова – ул. Железнодорожная, Бетонный проезд, ул. Лещинского и ул. Каменногорская.

Госавтоинспекция рекомендует учитывать данную информацию при выборе маршрута движения.

Фото: pixabay.com
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