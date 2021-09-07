Доктор Комаровский рассказал, какие раны могут быть опасными

Популярный украинский врач и телеведущий Евгений Комаровский поделился со своими подписчиками в Instagram полезной информацией о том, с какими ранами нужно срочно обратиться за помощью к медикам.
Специалист подчеркнул, что обращение к врачу уместно даже тогда, когда человек получил незначительную рану.
"Поводом обратиться к врачу являются раны, полученные от укусов, а также загрязненные и колотые при условии, что человек не привит от столбняка. Вас должно насторожить, если в течение 30 минут не удастся остановить кровотечение. Тревожным сигналом должны стать сильная боль, онемение или потеря чувствительности в пораженной области. Помощь медиков потребуется и в случае, если вокруг раны образовалась припухлость или покраснение", – написал он.
Комаровский добавил, что опасными могут быть и порезы более двух см в длину. Обращение к медикам, по словам специалиста, необходимо, если в ране инородные предметы или есть подозрение на их присутствие.
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