Авторы 18+

Беларусь Сегодня
USD: 2.52
EUR: 2.98
Партизаны Беларуси
Беларусь помнит
  1. Главная
  2. Доктор Комаровский рассказал, какие раны могут быть опасными

Доктор Комаровский рассказал, какие раны могут быть опасными

Популярный украинский врач и телеведущий Евгений Комаровский поделился со своими подписчиками в Instagram полезной информацией о том, с какими ранами нужно срочно обратиться за помощью к медикам. 


Специалист подчеркнул, что обращение к врачу уместно даже тогда, когда человек получил незначительную рану. 

"Поводом обратиться к врачу являются раны, полученные от укусов, а также загрязненные и колотые при условии, что человек не привит от столбняка. Вас должно насторожить, если в течение 30 минут не удастся остановить кровотечение. Тревожным сигналом должны стать сильная боль, онемение или потеря чувствительности в пораженной области. Помощь медиков потребуется и в случае, если вокруг раны образовалась припухлость или покраснение", – написал он. 

Комаровский добавил, что опасными могут быть и порезы более двух см в длину. Обращение к медикам, по словам специалиста, необходимо, если в ране инородные предметы или есть подозрение на их присутствие.  

Фото: скриншот видео 
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Версия для печати
Новости и статьи
Авторы