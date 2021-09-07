Доктор Комаровский рассказал, какие раны могут быть опасными

Специалист подчеркнул, что обращение к врачу уместно даже тогда, когда человек получил незначительную рану.– написал он.Комаровский добавил, что опасными могут быть и порезы более двух см в длину. Обращение к медикам, по словам специалиста, необходимо, если в ране инородные предметы или есть подозрение на их присутствие.Фото: скриншот видео