SB news:
Авторы 18+

Беларусь Сегодня
USD: 2.52
EUR: 2.84
Беларусь единая
Изнанка мятежа
Партизаны Беларуси
Беларусь помнит
СБ - Тенденции
  1. Главная
  2. Доходы бюджетов стран ЕАЭС за 9 месяцев превысили показатели прошлого года

Доходы бюджетов стран ЕАЭС за 9 месяцев превысили показатели прошлого года

Такие данные содержатся в опубликованном бюллетене «Статистика государственных финансов ЕАЭС».

По итогам девяти месяцев 2021 года доходы бюджетов всех государств –членов ЕАЭС превысили показатели аналогичного периода прошлого года. Кыргызстан и Россия вышли на профицит бюджета. В Армении и Беларуси доходная часть республиканского бюджета составила более четверти от ВВП.

В структуре доходов стран ЕАЭС НДС составил от 23,5 процента до 42,9 процента. Доходы от внешнеэкономической деятельности в союзе варьировались от 5,2 процента (Армения) до 18,6 процента (Беларусь). В структуре расходов республиканских бюджетов сохраняются высокие показатели на содержание государственных служб общего назначения и социальную защиту.

В большинстве стран ЕАЭС доля статей социальной направленности в расходах консолидированного бюджета превышает 50 процентов.

sichevich@sb.by
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Версия для печати
Новости и статьи
Авторы