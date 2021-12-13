Доходы бюджетов стран ЕАЭС за 9 месяцев превысили показатели прошлого года

По итогам девяти месяцев 2021 года доходы бюджетов всех государств –членов ЕАЭС превысили показатели аналогичного периода прошлого года. Кыргызстан и Россия вышли на профицит бюджета. В Армении и Беларуси доходная часть республиканского бюджета составила более четверти от ВВП.В структуре доходов стран ЕАЭС НДС составил от 23,5 процента до 42,9 процента. Доходы от внешнеэкономической деятельности в союзе варьировались от 5,2 процента (Армения) до 18,6 процента (Беларусь). В структуре расходов республиканских бюджетов сохраняются высокие показатели на содержание государственных служб общего назначения и социальную защиту.В большинстве стран ЕАЭС доля статей социальной направленности в расходах консолидированного бюджета превышает 50 процентов.