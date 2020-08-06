До конца приема заявок на участие в нацотборе детского «Евровидения-2020» осталось 10 дней

Итоги отборочного тура фокус-группа подведет не позднее 24 августа, рассказали в пресс-службе Белтелерадиокомпании.

До конца приема заявок на участие в национальном отборе детского «Евровидения-2020» осталось 10 дней.

В Белтелерадиокомпании напомнили, что в этом году всем претендентам нужно сопроводить пакет необходимых для участия сведений и документов видеозаписью живого исполнения своей конкурсной композиции, снятой на любительскую видеокамеру или смартфон.

– Итоги отборочного тура фокус-группа подведет не позднее 24 августа и выберет до 15 конкурсантов для участия в финале нацотбора, дата и формат проведения которого будут объявлены медиахолдингом в срок до 7 сентября, – добавили в пресс-службе Белтелерадиокомпании.