Дни узбекского кино пройдут с 10 по 12 сентября в Минске

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Киномарафон приурочен к 30-й годовщине независимости Республики Узбекистан. Он начнется в пятницу, 10 сентября, в минском кинотеатре «Беларусь» и продлится три дня.– рассказал sb.byТак, ценителям узбекского кинематографа будет предложена следующая программа.можно посмотреть историческую драму «Илхак» (2020) режиссера Джахонгира Ахмедова, которая основана на реальных событиях времен Второй мировой войны. Главная героиня фильма – мать-одиночка Зульфия Закирова, которая воспитала пятерых сыновей, а потом потеряла их на войне. Поднимается тема отваги, силы и мужества.всех желающих приглашают на показ картины «Ислам-ходжа» (2018) режиссера Джахонгира Ахмедова. Фильм, снятый по сценарию Джурабека Рузметова, рассказывает о важной для истории государства личности – Исламе-ходже, визире Хивинского ханства.состоится показ фильма «Ты не сирота» (1962) режиссера Шухрата Аббасова. Это повесть о кузнеце Шоахмеде Шомахмудове и его жене, усыновивших и воспитавших в годы Великой Отечественной войны четырнадцать осиротевших детей разных национальностей.