Дни узбекского кино пройдут с 10 по 12 сентября в Минске

В столичном кинотеатре "Беларусь" на этой неделе пройдут Дни узбекского кино. Зрителям покажут как современные картины, так и ретрофильмы.
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Киномарафон приурочен к 30-й годовщине независимости Республики Узбекистан. Он начнется в пятницу, 10 сентября, в минском кинотеатре «Беларусь» и продлится три дня.
– Дни узбекского кино в Беларуси проводятся впервые. Организатором мероприятия выступает посольство Республики Узбекистан в Беларуси при поддержке Министерства культуры. Вход на сеансы будет свободный, – рассказал sb.by сотрудник посольства Кабул Алимов.
Так, ценителям узбекского кинематографа будет предложена следующая программа.
В пятницу, 10 сентября, в 17:00 можно посмотреть историческую драму «Илхак» (2020) режиссера Джахонгира Ахмедова, которая основана на реальных событиях времен Второй мировой войны. Главная героиня фильма – мать-одиночка Зульфия Закирова, которая воспитала пятерых сыновей, а потом потеряла их на войне. Поднимается тема отваги, силы и мужества.
В субботу, 11 сентября, в 15:00 всех желающих приглашают на показ картины «Ислам-ходжа» (2018) режиссера Джахонгира Ахмедова. Фильм, снятый по сценарию Джурабека Рузметова, рассказывает о важной для истории государства личности – Исламе-ходже, визире Хивинского ханства.
В воскресенье, 12 сентября, в 15:00 состоится показ фильма «Ты не сирота» (1962) режиссера Шухрата Аббасова. Это повесть о кузнеце Шоахмеде Шомахмудове и его жене, усыновивших и воспитавших в годы Великой Отечественной войны четырнадцать осиротевших детей разных национальностей.