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Директор ВОЗ прибыл в Японию в преддверии Олимпиады

Директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус 20 июля прибыл в Японию, где уже через несколько дней стартуют Олимпийские игры. Об этом он написал в Twitter.


«Я прибыл с кратким, но срочным сообщением: мы сможем победить COVID-19, лишь если каждый выполнит свою задачу. Пусть токийские Олимпийские игры станут источником надежды и единства для достижения равенства в распределении вакцин и завершения пандемии», – отметил директор ВОЗ.

ТАСС напоминает: ранее появилась информация о том, что Гебрейесус планирует в рамках визита встретиться с премьер-министром Японии Ёсихидэ Сугой.

Олимпийские игры – 2020 были перенесены на текущий год из-за пандемии коронавируса и пройдут с 23 июля по 8 августа.

Фото: pixabay.com
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