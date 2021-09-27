Диетолог рассказала, что есть после 18:00 без вреда для фигуры

В эфире познавательного ток-шоу "Здорово здоровым быть" на телеканале "Беларусь 1" врач-диетолог Светлана Кашицкая сообщила, что есть без вреда для фигуры можно даже после 18:00, главное –приготовить ужин из правильных продуктов.
– Есть после 18:00 не только можно, но и нужно. Главное – чтобы ужин был за три–четыре часа до сна. Если вы ложитесь в 00:00, то совершенно спокойно можете поесть даже с 20:00 до 21:00, – обратила внимание диетолог.
По словам специалиста, ужин должен состоять из белков и овощей. Блюдо можно приготовить из мяса курицы или индейки, творога, яиц, а также термически обработанных или свежих овощей.
– По вашему желанию можно добавить к блюду сложные углеводы, например, 100–200 граммов гречневой каши, – уточнила Светлана Кашицкая.
Ранее российский врач-диетолог Алексей Ковальков поделился способом, который помогает ослабить тягу к сладостям перед сном. Он порекомендовал ежедневно употреблять до 100 граммов углеводов, а в 5–6 часов вечера съедать продукты, которые поднимают уровень сахара.
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