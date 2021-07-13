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Диетолог объяснила, как правильно употреблять клетчатку для снижения веса

Девушки стараются учитывать количество белков, жиров и углеводов, чтобы не поправиться. Однако часто забывают о еще одном важном элементе – клетчатке. В эфире познавательного ток-шоу "Здорово здоровым быть" на телеканале "Беларусь 1" диетолог Светлана Кашицкая рассказала, сколько пищевых волокон нужно употреблять в пищу, чтобы снизить вес.


По словам специалиста, 30 граммов клетчатки является суточной нормой, которой необходимо придерживаться для поддержания здоровья организма.

– Для снижения веса действительно нужно употреблять клетчатку, но в двойном размере, то есть 60 граммов в сутки, – отметила диетолог.

Светлана Кашицкая уточнила, что 60 граммов клетчатки выводят 30 процентов жиров. Однако пояснила, что последние уходят исключительно из пищи, употребляемой человеком.

– Клетчатка может вывести жиры только тогда, когда встретится в желудке или кишечнике с калорийной едой. В этом случае она заберет 30 процентов жира из пищи и не даст ему всосаться, поскольку пищевые волокна являются сильнейшим абсорбентом, – резюмировала диетолог.

Фото: pixabay.com
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