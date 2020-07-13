Диетолог назвала лучшее время для употребления фастфуда

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Утром обменные процессы протекают быстрее, поэтому в течение дня организм может сжечь лишние калории. По словам диетолога, этот совет будет полезен в основном молодым людям, которые ведут активный образ жизни.Как отметила Елена Соломатина, для молодых активных людей фастфуд не опасен и не отразится на весе.Ночью обменные процессы тоже происходят, но не так интенсивно, отметила специалист.пояснила врач.