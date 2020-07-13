Врач-диетолог Елена Соломатина сообщила, в какое время суток стоит есть фастфуд, чтобы не набрать лишних килограммов.
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Утром обменные процессы протекают быстрее, поэтому в течение дня организм может сжечь лишние калории. По словам диетолога, этот совет будет полезен в основном молодым людям, которые ведут активный образ жизни.
Как отметила Елена Соломатина, для молодых активных людей фастфуд не опасен и не отразится на весе.
Ночью обменные процессы тоже происходят, но не так интенсивно, отметила специалист.
"Поэтому съеденный вечером условный гамбургер обязательно "отложится", мы не сможем его "потратить", – пояснила врач.
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Диетолог назвала лучшее время для употребления фастфуда
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