Девять электронных ярмарок вакансий пройдут 24 ноября в Беларуси

Девять региональных электронных ярмарок вакансий пройдут 24 ноября на специализированной интернет-площадке государственной службы занятости www.e-vacancy.by.

Электронная ярмарка вакансий в Гомеле пройдет с 10:00 до 12:00. В ней примут участие КУП «Горэлектротранспорт», ОАО «Гомельский завод литья и нормалей», ОАО «Гомельский литейный завод «Центролит», ОАО «Коминтерн», ОАО «Управляющая компания холдинга «Белорусские обои» и ОАО «Электроаппаратура». Будет представлено более 330 вариантов трудоустройства. В то же время намечена электронная ярмарка вакансий и в Столинском районе. Здесь свои свободные рабочие места представят ГУК «Столинская районная клубная система», ДЮСШ г. Столин, КСУП «Ворони», КУМПП ЖКХ «Столинское ЖКХ», ОАО «Горынский комбинат строительных материалов», ОАО «Давид-Городокский электромеханический завод», ООО «Рольник», УЗ «Столинская центральная районная больница», филиал Столинского райпо «Горкоопторг», филиал райпо «Общепит», филиал «АП № 12 г. Столина», Столинская районная ветеринарная станция, филиал ОАО «Берестейский пекарь» Давид-Городокский хлебозавод и филиал Столинского райпо «Автобаза».

В Пинском районе электронная ярмарка вакансий пройдет с 11:00 до 12:00. Участие в ней примут ОАО «Пинский автобусный парк» и КУП «Минская овощная фабрика». А с 14:00 до 16:00 аналогичное мероприятие пройдет в Бобруйском районе, но уже с участием сельхозфилиала «Воротынь» Бобруйского завода тракторных деталей и агрегатов, Каменского психоневрологического дома-интерната для престарелых и инвалидов, СПК «Гигант» и все той же Минской овощной фабрики. Последнее предприятие станет единственным участником электронной ярмарки вакансий в Светлогорском районе, время проведения – с 10:00 до 12:00.

Электронная ярмарка вакансий Щучинского района пройдет с 10:00 до 12:00. В качестве местных участников выступят Щучинский районный центр культуры и народного творчества, а также Щучинский филиал ОАО «Молочный Мир». В тот же промежуток времени состоится и электронная ярмарка вакансий Гомельского района. Среди ее участников – ОАО «Гомельский завод литья и нормалей», ОАО «Гомельская птицефабрика», КСУП «Урицкое», КЖУП «Гомельский райжилкомхоз» – отделения по Гомельскому району, ГП «Брилево» и ОАО «Управляющая компания холдинга «Белорусские обои». С 10:00 до 12:00 также пройдет электронная ярмарка вакансий Столбцовского района. Правда, из четырех заявленных участников местный только один – Столбцовский лесхоз. Наконец, еще одна заявленная на 24 ноября электронная ярмарка вакансий должна пройти в Березинском районе, но состав ее участников предварительно не оглашается. Время проведения – с 10:00 до 12:00.

Электронная ярмарка вакансий – прогрессивная форма услуг, предлагаемая органами государственной службы занятости населения гражданам для решения вопросов трудоустройства в режиме реального времени. Она доступна всем жителям страны. По окончании ярмарок все актуальные вакансии автоматически переносятся в базу данных на портале службы занятости – доступ к ним для всех соискателей сохранится.



