Деревообрабатывающая отрасль страны работает стабильно. Об этом в интервью ИД «Беларусь сегодня» рассказал председатель концерна «Беллесбумпром» Михаил Касько. По его словам, предприятия уверенно наращивают объемы производства и экспорта.
Фото: БЕЛТА
– За десять месяцев года в целом по концерну объемы промышленного производства выросли по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 3 процента. Экспорт превысил прошлогодний уровень на 1,7 процента и составил 486,8 миллионов долларов. На внешние рынки мы поставляем почти 75 процентов произведенной продукции, это более 50 различных видов товаров.
По его словам, основу экспорта составляют древесные плиты, на которые приходится порядка 23 процентов от всего объема экспорта.
– География поставок охватывает 66 стран. Более половины продукции отгружается в страны дальнего зарубежья. В их числе, например, Австрия, Германия, Италия, Великобритания, Франция, Иран, Турция, ОАЭ, Канада, Мексика, Шри-Ланка.
В целом, как отметил Михаил Касько, распределение рынков сбыта сбалансированное.
– Мы не зависим от какого-то одного из них. Они распределились примерно в равных пропорциях. ЕАЭС – 35,2 процента, Евросоюз – 34,2 процента и стран «дальней дуги» – 30,6 процентов. Думаю, именно этот баланс во многом сыграл положительную роль в сохранении относительной устойчивости экспорта на фоне весенней ситуации, связанной с пандемией коронавируса.
Полная версия интервью с председателем концерна «Беллесбумпром» Михаилом Касько выйдет в одном из ближайших номеров газеты “Рэспубліка” и на сайте sb.by.
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Деревообрабатывающая отрасль страны работает стабильно
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