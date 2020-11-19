Деревообрабатывающая отрасль страны работает стабильно

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По его словам, основу экспорта составляют древесные плиты, на которые приходится порядка 23 процентов от всего объема экспорта.В целом, как отметил Михаил Касько, распределение рынков сбыта сбалансированное.Полная версия интервью с председателем концерна «Беллесбумпром» Михаилом Касько выйдет в одном из ближайших номеров газеты “Рэспубліка” и на сайте sb.by.