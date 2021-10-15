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  2. Депутат парламента Великобритании, получивший ножевые ранения в результате нападения в церкви, скончался

Депутат парламента Великобритании, получивший ножевые ранения в результате нападения в церкви, скончался

Депутат британского парламента от Консервативной партии Дэвид Амесс, получивший ножевые ранения во время встречи с избирателями, умер, передает ТАСС.


Ранее сообщалось, что на Амесса напали во время его встречи с избирателями в методистской церкви города Ли-он-Си на юге Англии. Когда появилась эта новость, не уточнялось, насколько тяжелыми оказались ранения политика. Известно было лишь то, что ему оказывают медицинскую помощь. Позже полиция графства Эссекс проинформировала: депутат скончался.

Полиция, прибывшая на место, где было совершено нападение, задержала одного человека.

Фото: pixabay.com
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