Денежная фортуна порадует представителей трех знаков зодиака в конце сентября

К концу первого осеннего месяца колесо фортуны повернется в денежную сторону для представителей некоторых знаков зодиака. Кому-то оно принесет долгожданный стабильный доход, а кому-то существенно повысит материальный достаток. Посмотрите список счастливчиков, возможно, фортуна благоволит именно вам.







Рак

В конце сентября представителей этого знака зодиака ждет весомое денежное прибавление. Связано оно будет в первую очередь с заслугами на профессиональном поприще. Последние несколько месяцев Раки трудились не покладая рук, брались за сверхурочные работы и подработки. И все это не зря. Такие старания будут вознаграждены по достоинству. Сильный рывок в работе может стать началом продвижения по карьерной лестнице или залогом повышения заработной платы.

Стрелец

Настоящими любимцами фортуны в конце сентября будут Стрельцы. Особенно будет везти тем, кто занимается собственным делом. Начиная уже с середины сентября для них наступит крайне благоприятный период. Фортуна поможет получить солидную прибыль при минимальных затратах. Представителям этого знака зодиака будет везти и в других денежных аспектах: возможен крупный выигрыш или дорогой подарок. Дополнительный доход принесут дивиденды.

Водолей

Неплохим конец сентября окажется для Водолеев. Представителям данного знака зодиака удастся наверстать упущенную выгоду. Возможно, вернутся старые долги или оплата за ранее сделанную работу. Хорошую прибавку к основному доходу составит подработка в свободное время, причем не требующая особых усилий, но вполне приносящая деньги. Не стоит отказываться от предложений подобного рода. Водолеям стоит помнить, что временный доход может перерасти в постоянный.