Делегат ВНС Сергей Соломатин – человек дела

Масштабность и поистине эпохальность предстоящего на этой неделе VI Всебелорусского народного собрания и его консолидирующая роль не только проходит магистральной нитью через экспертные оценки. Об этом говорят и личности делегатов. Среди них – Сергей Соломатин.



Человек дела, директор ООО «ЛазерГрупп» и депутат Брестского городского Совета депутатов 28-го созыва.



– Причисляю себя к тем людям, которые занимаются любимым делом и общественно полезной работой. Я счастливый человек, – говорит он. – Мой обычный рабочий день начинается с планерки, постановки задач, выявления каких-то проблемных вопросов. Под стать им находим решения. В нерабочее время провожу бизнес-встречи или занимаюсь общественной работой в качестве депутата.



Компания «ЛазерГрупп» – это семейный бизнес, которым семья занимается уже более 16 лет. До того как открыть собственное дело, предприниматель вместе с супругой работали в организации, связанной с лазерной тематикой. Начиная с низов, Сергей Соломатин не скрывает, что он со своей супругой прошел долгий путь, развивая семейное дело шаг за шагом:



– Нам интересно все новое, мы не стоим на месте. Стараемся привносить новшества в нашу жизнь.



Помимо своего дела мужчина уже более 3 лет работает депутатом. Говорит, что граждане чаще всего обращаются к нему по бытовым вопросам. Занимается и вопросами городского масштаба – благоустройством территории Бреста, установкой остановочных пунктов и работой общественного транспорта, освещением улиц.



Свободное от бизнеса и депутатской работы время Сергей Соломатин любит проводить вместе с семьей. Деятельный мужчина признается, что интенсивная работа требует держать себя в тонусе:



– Посещаю бассейн, еженедельно играю в волейбол. Особое удовольствие доставляют мне автопутешествия по нашей Беларуси.



О выдвижении делегатом на Всебелорусское народное собрание Сергей Соломатин узнал, читая за ужином городскую газету «Вечерний Брест». Новость мужчина воспринял с должным почтением. На предстоящем мероприятии хотел бы поднять два вопроса. Во-первых, затронуть тему государственно-частного партнерства:



– Глава государства обозначает четкие цели, а по факту на местах происходят вещи, которые не всегда служат выполнению поставленных задач. Разумеется, такая проблема существует, ибо невозможно предусмотреть все нюансы. Однако законодательство и правоприменительная практика должны идти в ногу со временем, чтобы интересы граждан были всегда надежно защищены.



Во-вторых – поговорить о любви к Родине. Делегат делится своими личными переживаниями по поводу подрастающего поколения:



– У меня сейчас один ребенок учится в Минске, а другой пока еще в школе. К сожалению, взрослые из-за своей работы многое упускают в процессе взросления детей. Очень многое зависит от школы, потому что это тот первый общественный институт, в который человек вступает осознанно.



Помимо этого, Сергей Соломатин не может не упомянуть насущной для каждого родителя темы интернета.



– Конечно, каждый человек обладает правом иметь равный доступ к информации. Весь вопрос в анализе поступающей информации. Мы должны вносить свою точку зрения, воспитывать в наших детях любовь к Родине, чтобы они гордились своим происхождением, белорусской культурой и великими людьми, принадлежащими к ней. Любовь – это ключ ко всему, в том числе и к успеху как отдельного человека, так и государства, – заключает он. И с сожалением отмечает, что молодому поколению насаждаются чуждые ценности посредством интернета, что размывает и подменяет собой национальную белорусскую культуру.