Давыдько о признании приоритета польского права над законодательством ЕС: поляки вдруг почувствовали, что от Евросоюза взяли все

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обратил внимание политик.Геннадий Давыдько считает, что теперь Польша будет действовать в интересах США.– отметил собеседник.– заключил Геннадий Давыдько.Ток-шоу «Будни» выходит на «Альфа Радио» утром с понедельника по пятницу. В программе обсуждаются самые актуальные темы из жизни страны и мира. В дискуссии принимают участие представители ведомств, политологи, ученые, общественные деятели и журналисты ведущих средств массовой информации.