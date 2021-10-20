Давыдько о признании приоритета польского права над законодательством ЕС: поляки вдруг почувствовали, что от Евросоюза взяли все

Об этом заявил председатель общественного объединения «Белая Русь» Геннадий Давыдько в эфире ток-шоу «Будни» на «Альфа Радио», обсуждая решение Конституционного суда Польши признать превосходство конституции республики над законодательством Европейского союза.
– Польша – очень интересное государство. У нее имперские замашки, то есть поляки считают себя цивилизацией, а не просто страной. Это решение [о признании приоритета польского права над законодательством ЕС] было принято, потому что они вдруг почувствовали, что от Евросоюза взяли все, – обратил внимание политик.
Геннадий Давыдько считает, что теперь Польша будет действовать в интересах США.
– Будет увеличивать количество военнослужащих Америки, [размещать] базы на своей территории, продавая эту территорию и зарабатывая на русофобии активным образом. Поэтому в Евросоюзе они уже не нуждаются. ЕС еще раньше сказал, что не будет финансировать республику, потому что она ведет себя неправильно, – отметил собеседник.
– Мы становимся свидетелями интересного конфликта, причем далеко идущего. Я думаю, это уже не первая ласточка, которая сообщает о близком крахе Европейского союза, – заключил Геннадий Давыдько.
Ток-шоу «Будни» выходит на «Альфа Радио» утром с понедельника по пятницу. В программе обсуждаются самые актуальные темы из жизни страны и мира. В дискуссии принимают участие представители ведомств, политологи, ученые, общественные деятели и журналисты ведущих средств массовой информации.