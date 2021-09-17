Данилович: Рижский договор не отвечал национальным интересам белорусского народа

Суть внутренней политики польских властей в межвоенный период можно охарактеризовать как «Польша для поляков». И это при том, что Польша была мультинациональным государством. Об этом в ходе выступления «Воссоединение Западной Белоруссии с БССР – акт исторической справедливости», состоявшегося сегодня в рамках диалоговой площадки в Академии управления при Президенте Беларуси, заявил ее ректор, кандидат исторических наук Вячеслав Данилович.





По существу, Рижский мирный договор 1921 года заложил глубинные антагонистические межгосударственные противоречия и породил неустойчивость межнациональной безопасности народов Восточной Европы, он исторически был обречен на неудачу, так как нарушал национальную целостность восточных народов Европы, отметил Вячеслав Данилович:

– Этот договор не отвечал национальным интересам белорусского народа, хотя юридически и закреплял независимость ССРБ, предоставлял определенные гарантии белорусам для организации национальной и культурной жизни в составе Польского государства

Ректор Академии управления заметил:

– Суть внутренней политики польских властей в межвоенный период можно охарактеризовать как «Польша для поляков». И это при том, что Польша была мультинациональным государством. В результате Западная Белоруссия являлась отсталым аграрно-сырьевым регионом Польского государства. Это отрицательно сказалось на положении населения, что особенно ярко проявилось в годы мирового экономического кризиса 1929–1933 годов. Социальная напряженность дополнялась национально-правовым гнетом, проводилась политика полонизации и в религиозной сфере.

В рамках диалоговой площадки в Академии управления при Президенте состоялась также презентация новой инициативы, направленной на сохранение исторической памяти и укрепление белорусской государственности, – проекта Аналитического центра ЕсооМ «Иди и смотри».

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