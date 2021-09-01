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  2. Число жертв при падении автобуса в овраг в Перу достигло 33

Число жертв при падении автобуса в овраг в Перу достигло 33

Как минимум 33 человека погибли в результате падения автобуса в овраг в центре Перу, передает ТАСС.


Согласно информации начальника местной полиции, на которого ссылается агентство Andina, четыре жертвы трагедии были обнаружены под автобусом. Среди них трое мужчин и один несовершеннолетний.

До этого агентство сообщало о 29 жертвах происшествия. В управлении наземных перевозок людей, грузов и товаров уточнили, что падение транспортного средства в овраг случилось в результате превышения скорости.

Фото: pixabay.com
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