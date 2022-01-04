Число жертв оползня на юге Китая возросло до 14

Число погибших в результате оползня в провинции Гуйчжоу на юге Китая достигло 14. Как уточнил информационный портал "Пэнпай", никто из числившихся пропавшими без вести не выжил, пишет ТАСС.
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Ранее администрация населенного пункта Бицзе, где случилось происшествие, сообщила о 10 жертвах оползня, трех пострадавших и четырех пропавших без вести. Инцидент произошел во время строительных работ примерно в 150 км к северо-западу от административного центра региона города Гуйяна.
Спасатели обнаружили всех, кто в результате оползня оказался под завалом. Для этого были задействованы в спасательных работах по меньшей мере 1 тыс. человек и 16 экскаваторов. Все пострадавшие госпитализированы в медучреждение, ведется следствие.
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