Число жертв наводнения в центре Вьетнама возросло до 105

Центральный регион страны в течение двух недель страдает от ливней, которые стали причиной сильного паводка и оползней. Там были затоплены шесть провинций, при этом уровень воды во многих районах достигает двух-трех метров.По данным координационного комитета, в результате наводнения пострадали свыше 260 тысяч крестьянских хозяйств, более 52,9 тысячи жилых домов были затоплены, а около 24,7 тысячи – серьезно повреждены или полностью разрушены. Паводок также уничтожил более 107,5 тысячи гектаров сельскохозяйственных угодий. Во многих населенных пунктах стихия вывела из строя линии электропередачи и связи. Кроме того, провинциальные дороги и автомагистрали центрального региона были повреждены и затоплены, из-за чего ряд районов оказался отрезанным от внешнего мира.В настоящее время в пострадавших провинциях развернуты широкомасштабные восстановительные работы. На состоявшемся вчера в Ханое совещании, посвященном ситуации в центральном регионе, премьер-министр Вьетнама Нгуен Суан Фук потребовал ускорить ликвидацию последствий стихийного бедствия и оказать максимальную финансовую поддержку пострадавшим провинциям и городам. Глава правительства также распорядился выделить 5 тысяч тонн риса из национального резерва для передачи жителям районов, подвергшихся ударам стихии.