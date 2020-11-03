Число жертв землетрясения в провинции Измир на западе Турции увеличилось до ста. Об этом проинформировали в Управлении по чрезвычайным ситуациям Турции, пишет ТАСС.
"В результате землетрясения погибли 100 человек, 994 пострадали", – говорится в сообщении ведомства. Ранее поступала информация о 98 погибших.
На данный момент из учреждений здравоохранения выписаны 847 человек, а 127 продолжают получать необходимую медпомощь.
На месте пяти разрушенных домов спасатели ведут поисково-спасательные работы.
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Число погибших при землетрясении в Турции увеличилось до ста
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Фото: РЕЙТЕР