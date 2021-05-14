Планируется, что четыре новых студенческих общежития появятся в столице до 2023 года. Это заявил сегодня председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев во время встречи со студентами Белорусского государственного экономического университета, сообщает БЕЛТА.
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– Проблема жилья для студентов актуальна всегда. Ранее для решения этого вопроса по поручению Главы государства была построена студенческая деревня: это дало свой результат и улучшило ситуацию. Сейчас наблюдаем, что студентов с каждым годом становится больше, поэтому для решения вопроса с жильем проектируются еще четыре общежития, – рассказал мэр Минска.
Один из объектов в ближайшее время начнут строить возле БНТУ. До конца года также начнутся работы с еще двумя общежитиями, один объект начнут возводить в начале 2022 года. Ввод в эксплуатацию трех общежитий планируется в 2022 году, одного – в 2023-м.
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Четыре студенческих общежития построят в Минске до 2023 года
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