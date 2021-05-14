Четыре студенческих общежития построят в Минске до 2023 года

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– рассказал мэр Минска.Один из объектов в ближайшее время начнут строить возле БНТУ. До конца года также начнутся работы с еще двумя общежитиями, один объект начнут возводить в начале 2022 года. Ввод в эксплуатацию трех общежитий планируется в 2022 году, одного – в 2023-м.