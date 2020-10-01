Четвертая сессия Палаты представителей начнется 2 октября

Планируется рассмотреть законопроекты "Об изменении Закона "О таможенном регулировании в Республике Беларусь" и "Об изменении кодексов по вопросам уголовной ответственности" в первом чтении.Кроме того, предусмотрена ратификация международных договоров "О ратификации Соглашения о трансграничном перемещении опасных отходов по таможенной территории Евразийского экономического союза", "О ратификации Соглашения между Правительством Республики Беларусь и Правительством Арабской Республики Египет о сотрудничестве и взаимной помощи в таможенных делах".Напомним, сейчас для рассмотрения в ходе четвертой сессии Палаты представителей седьмого созыва подготовлено более 30 законопроектов.