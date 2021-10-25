Чего ждать от ноября в вопросах работы и финансов? Прогноз для всех знаков зодиака





Овен

Если у вас есть давно задуманные проекты и смелые планы, которые вы до сих пор не решались осуществить, то ноябрь – самое удачное время для их воплощения. Только не бросайтесь с места в карьер. Первая неделя проходит под напряженным влиянием Меркурия, а потому есть резон собраться с мыслями, примериться к решительному броску. С 9 числа наступает время для решительных действий. Влияние Юпитера, начинающееся 22 ноября, добавит Овнам позитивных сил, необходимых для ведения переговоров, заключения сделок, налаживания и укрепления деловых связей. До конца месяца есть смысл применять их в общении с коллегами и партнерами. Ноябрь может быть осложнен нехваткой финансов, но это явление временное.

Телец

С 1 по 12 число ноября Тельцам не рекомендуется проявлять излишнюю активность, направленную на личный успех или карьерный рост, о чем говорит напряженное влияние Марса. Избежать разочарований и потерь поможет Уран, чье содействие в первой декаде ноября предполагает успех при условии взаимодействия с партнерами и командного стиля работы. Найдя общий язык с коллегами, объединив усилия на достижение общих целей, вы найдете выход из сложных ситуаций и существенно расширите сферу влияния. Уран требует внимания к новым знаниям, открывая возможности для творческой импровизации. С 11 числа к нему подключится Меркурий, толкая вас к рискованным решениям. С понедельника, 15 ноября, до следующего понедельника, 22-го, Солнце войдет в созвездие Близнецов, делая сомнительными результаты любых авантюр. Конец месяца обещает материальный достаток тем Тельцам, которые заинтересованы в получении знаний.

Близнецы

Ноябрь благоприятен для тех Близнецов, чья деятельность связана с анализом, оценкой, работой с большими объемами информации и расчетами. Умение вычленять главное из общего потока – самое важное качество месяца. С четверга, 11 ноября, есть смысл сократить общение, не имеющее отношения к работе. Сатурн, чье влияние продлится до 21 ноября, советует вам сосредоточиться на совершенствовании своих способностей. Успеху в этом деле будет сопутствовать соединение Меркурия с Солнцем, выпадающее на пятницу, 19 ноября. В этот день ваши интеллектуальные способности достигнут максимума, удастся заключить выгодные контракты, заложить прочный фундамент для последующего финансового процветания. Влияние Юпитера осложнит работу в последнюю неделю, поэтому начиная с понедельника, 22 ноября, лучше отложить дела, хотя в два последних рабочих дня, 29 и 30 числа, благодатное влияние Луны сулит поступление денег.

Рак

Первая неделя ноября окажется для Раков довольно хлопотной. Рабочий ритм будет угрожающе нарастать, что обусловлено влиянием Марса. Выходные 6 и 7 ноября, а также среду и четверг следующей недели следует посвятить самоорганизации и пересмотру своих возможностей. Нагрузка в эти дни будет не такой интенсивной. В пятницу, 12-го числа, Меркурий подкинет вам продуктивные решения. Сбросьте накопившуюся усталость в выходные 13 и 14 ноября, чтобы в понедельник хватило душевных сил на глобальную реорганизацию рабочих процессов. Конец ноября не обещает быть прибыльным для Раков, что обусловлено противодействием Плутона водной стихии Раков. Главная задача вплоть до 30 числа – избежать производственных конфликтов и сохранить добрые отношения.

Лев

Первая неделя ноября принесет Львам активную занятость. Ваш авторитет среди коллег довольно высок, и, чтобы не уронить его, следует взвешенно подходить ко всем производственным вопросам. Особенно внимательным надо быть 4 ноября, когда Солнце составит оппозицию Урану. Отложите финансовые проекты на следующую неделю, а сейчас постарайтесь рассчитаться с долгами, налогами и процентами по кредитам, чтобы избежать больших потерь. С понедельника, 8 ноября, Львы окажутся под действием негативных "взаимоотношений" Юпитера и Марса, что может привести к временной потере контроля над денежными и рабочими процессами. Вплоть до субботы, 19 числа, вам надо быть деликатным и выдержанным по отношению к партнерам. С 23-го числа покровительствующее Львам Солнце сгладит все напряженные углы, а уже к 29 ноября ожидается улучшение благосостояния.

Дева

Прагматичный подход к финансовой стороне в ноябре выведет Дев на прочные, защищенные со всех сторон позиции. Наиболее удачными станут первые две недели – вплоть до 14 числа, когда триада Марс – Плутон – Уран возьмет вашу судьбу под совместное покровительство. Стабильность в материальной сфере привлечет к вам внимание коллег и партнеров по бизнесу. На пользу вашему делу пойдут кратковременные командировки, вероятность коих возрастает с 15 по 19 ноября. В пятницу, 19 ноября, ваш покровитель Меркурий войдет в соединение с Солнцем, что повысит вашу реакцию и способность выражать мысли публично. Вероятна солидная прибыль. В последних неделях, начиная с 22 ноября, вам выпадет возможность повысить квалификацию или проявить интерес к новому хобби. В перспективе это сулит финансовые улучшения.

Весы

Начало ноября предлагает Весам заняться анализом и планированием. Союзная поддержка со стороны Юпитера и Сатурна дает долговременную перспективу. Лучше всего дела будут складываться у тех Весов, которые трудятся в бюджетной сфере, работают с проектированием, расчетами, являются средним управленческим звеном. Практичность в сочетании с обостренной интуицией поможет многим Весам открыть свой бизнес, что лучше всего сделать в первой декаде месяца. Вторжение Плутона в благодатную картину состоится 11 ноября и продлится до 19 числа. В эти дни желательно сконцентрировать внимание на мнении коллег. Они могут не только оказывать поддержку, но и высказывать идеи, идущие вразрез с вашими планами. С понедельника, 22 ноября, благодаря поддержке Нептуна вы почувствуете востребованность в вас со стороны сотрудников и начальства, которая будет нарастать до конца месяца.

Скорпион

Бурный в профессиональном отношении ноябрь начнется для Скорпионов с напряженно расположенного Урана, благодаря воздействию которого вы окажетесь перегружены заданиями и обязанностями. Интриги со стороны коллег и чрезвычайная требовательность начальства могут спровоцировать ответную агрессию, которая не пойдет вам на пользу, поэтому с 1 по 10 ноября вам нужно сохранять спокойствие. Марс одарит вас творческой энергией с четверга, 11-го числа, и поддержит в приятном тонусе до пятницы, 19-го. Используйте это время для обучения новым навыкам и компетенциям. Меркурий, чье воздействие скажется с понедельника, 22 ноября, сподвигнет Скорпионов на поиски дополнительных доходов или даже предложит вариант смены работы на лучше оплачиваемую. Практичность потребуется в конце месяца, чтобы не упустить идущую в руки выгоду. Но влияние изменчивой Луны предостерегает от общения с государственными структурами в четверг и пятницу (25 и 26 ноября). В целом ваша материальная база укрепится на зависть многим.

Стрелец

Начало ноября определится неоднозначным воздействием двух разных планет. Меркурий подтолкнет Стрельцов к участию в коммуникациях. В то же самое время с 1 по 11 ноября растущему успеху Стрельцов будет противостоять Нептун. Огненная стихия представителей этого знака мешает отходить от доводов железной логики и верить в силу подсознания, но именно интуицию пробудит эта планета в Стрельцах. С понедельника, 15 ноября, на Стрельцах скажется переход под влияние Сатурна, что означает нежелательность любых конфликтов. Вероятны профессиональные ошибки, грозящие финансовыми потерями. С 23 ноября небесные угрозы пройдут, что обещает стабильное финансовое и общественное продвижение вплоть до конца месяца.

Козерог

Влияние Солнца и Сатурна придаст мощную динамику трудовой деятельности Козерогов на две первые рабочие недели ноября, вплоть до пятницы, 12-го числа. Успех маячит впереди, но для его достижения необходимо напрячь интеллектуальные и физические силы. Марс и Плутон подхватят эстафету положительного влияния на Козерогов уже в четверг, 11 ноября. Улучшение общего самочувствия и рост способностей будут крайне уместны. Благодаря Меркурию некоторым Козерогам придет в голову сменить место работы либо уйти на повышение. Эти замыслы лучше всего воплотить до 23-го числа, когда выгоду приносят любые начинания. Козерогам, плотно сидящим на месте и не помышляющим о революционных переменах, ноябрь принесет финансовую стабильность с положительной тенденцией. Ваши средства будут приумножены, если вы проявите бережливость.

Володей

Первая декада ноября дает Водолеям возможность для улучшения профессиональных качеств и воплощения задуманных ранее планов. 4 ноября Солнце окажется в оппозиции к покровительствующему Водолеям Урану. Это чревато случайными соблазнами. Если рутина привычной работы покажется вам слишком утомительной, попробуйте совместить ее с новым хобби. Начиная с 11 ноября Водолеи подпадают под опасное противодействие как со стороны Марса, так и Меркурия. Вплоть до пятницы, 19-го числа, придется сохранять сдержанность на работе. Успех в финансах придет к 22 ноября и продлится до конца месяца благодаря заступничеству Юпитера.

Рыбы

Влияние Марса проявится в жизни Рыб усиленной тягой к знаниям, особо острой в первую неделю ноября. Решительно насыщайтесь информацией, расширяйте горизонты профессионального мастерства. Влияние Урана позовет Рыб в дорогу, и, если командировка либо путешествие выпадут на период со среды, 10 ноября, по понедельник, 22-е, то время будет потрачено не зря. Обретенный в эти дни опыт ляжет в личную копилку знаний. В тот же самый период удача коснется тех Рыб, которые трудятся в торговле, занимаются продвижением финансов, работают переводчиками либо ведут деловые переговоры. Меркурий покровительствует этим профессиям, и Рыбы получат максимальный импульс для выгоды. В последней декаде ноября, когда Солнце входит в зону созвездия Стрельца, Рыбам следует заручиться поддержкой сотрудников.