«Пионерия кардинально изменилась» – БРПО подвела итоги работы за три года

XXII Республиканский отчетно-выборный слет Белорусской республиканской пионерской организации состоялся в Минске. Встреча прошла под девизом «БРПО – платформа возможностей» и объединила в офлайн- и онлайн-форматах 180 делегатов – лидеров пионерского движения из всех регионов.











В начале встречи активисты подвели итоги работы организации за три года. Председатель Центрального совета БРПО Александра Гончарова обозначила основные результаты деятельности:

– За данный период пионерия кардинально изменилась. На протяжении трех лет мы создавали неформальный стиль организации, который сформирован благодаря разумному балансу между использованием современных технологий и сохранением лучших традиций пионерского движения нашей страны. Можно констатировать, что прогнозируемые результаты концепции развития БРПО на 2018–2021 годы достигнуты.





Один из значимых моментов слета – формирование нового состава Центрального совета, его председателем переизбрали Александру Гончарову. Какие задачи ставит перед собой организация на ближайшую перспективу? Основные направления работы отображены в концепции развития БРПО на 2021–2025 годы, рассказала Александра:

– Следующий год для нас значимый и символичный: мы отметим 100-летие пионерии. Занимаемся созданием рабочей группы, которая определит перечень активностей к этому событию. В ближайшие годы будем акцентировать внимание на трех блоках: подготовке вожатых, развитии и поддержке самоуправления, цифровой работе в медиапространстве. Также продолжим воспитывать граждан-патриотов. И делать это не громкими лозунгами, а через содержательную часть проектов и программ.











В числе выступающих на слете – председатель детской палаты БРПО Владислав Белоус. Учащийся Жемчужненской средней школы Барановичского района искренне признался, что рад быть частью детской организации:

– Пионерия помогает мне и другим ребятам раскрывать таланты и лидерские способности, учит вести за собой. Быть пионером – это модно. Организация объединяет тысячи креативных мальчишек и девчонок. Вместе мы придумали много интересных проектов. Мой любимый – «Паштоўка Вогніку». Активисты создавали поздравительные открытки с изображением талисмана БРПО – рысенка Огонька. Эти поделки мы передали воспитанникам детских домов, а один экземпляр адресовали Президенту.



















