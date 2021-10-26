БРСМ Минска благоустроит парк 50-летия Великого Октября

БРСМ принимает активное участие в осеннем месячнике: 27 октября столичная молодежь займется благоустройством парка 50-летия Великого Октября, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Минскую городскую организацию ОО "БРСМ".
– В 2022 году стадион "Трактор" станет молодежной стройкой Минска. Столичная молодежь выступила с инициативой благоустроить прилегающую парковую зону, – уточнили в организации.
Масштабные субботники объединят около 150 активистов БРСМ. При хорошей погоде молодежь уберет опавшую листву, соберет ветки и проведет подготовительные работы в парке накануне приближающейся зимы.
– БРСМ столицы стремится сохранить чистоту и обеспечить ухоженность своего города. Особое внимание уделяется местам, где любят отдыхать минчане и гости столицы. В последние месяцы участвуем в благоустройстве многих объектов: лесопарк Медвежино, МКАД, скверы, парки и аллеи каждого района, – добавили в городской организации.