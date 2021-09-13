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Бритни Спирс выходит замуж

Такой новостью популярная певица поделилась на своей странице в Instagram.

Бритни Спирс опубликовала новый пост – на коротком видео она демонстрирует кольцо на безымянном пальце. В подписи к публикации она заявила о помолвке со своим бойфрендом Сэмом Асгари. 



 Предложение руки и сердца знаменитость получила в субботу, 12 сентября. Это произошло дома у Бритни. Ее возлюбленный сам продумал дизайн платинового кольца: на внутренней стороне выгравирована надпись Lioness («Львица») – прозвище, которым Асгари называет невесту.

Известно, что они в отношениях уже 5 лет. Спирс и Асгари познакомились в октябре 2016 года на съемках видеоклипа певицы Slumber Party.
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