Бритни Спирс выходит замуж

Бритни Спирс опубликовала новый пост – на коротком видео она демонстрирует кольцо на безымянном пальце. В подписи к публикации она заявила о помолвке со своим бойфрендом Сэмом Асгари.Предложение руки и сердца знаменитость получила в субботу, 12 сентября. Это произошло дома у Бритни. Ее возлюбленный сам продумал дизайн платинового кольца: на внутренней стороне выгравирована надпись Lioness («Львица») – прозвище, которым Асгари называет невесту.Известно, что они в отношениях уже 5 лет. Спирс и Асгари познакомились в октябре 2016 года на съемках видеоклипа певицы Slumber Party.