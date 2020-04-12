Брестская область в животноводстве прибавила по всем основным параметрам

Для агропромышленного комплекса региона такая динамика очень важна. Экономика работает стабильно, несмотря на все вызовы нынешней весны. В первом квартале сельхозпредприятия области произвели 453,3 тысячи тонн молока - на 37 тысяч тонн больше, чем за аналогичный период прошлого года.

- Темп роста составил 108,9 процента, - прокомментировал динамику корреспонденту sb.by первый заместитель председателя Комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Брестского облисполкома Сергей Буткевич. - На высоком уровне - 91,2 процента - сохранена товарность молока. Продуктивность дойного стада достигла 1582 килограммов. Это на 110 килограммов больше, чем в первом квартале 2019 года, и лучший результат в республике.

В лидерах по валовому производству самого прибыльного для отрасли продукта Пружанский район. За январь - март там оно превысило 60 тысяч тонн. По темпам прироста в первую тройку входят Дрогичинский, Каменецкий и Березовский районы, прибавившие соответственно 15,4, 13,3 и 13,2 процента. В Брестском районе традиционно самые высокие надои. От каждой буренки за 3 месяца здесь получили в среднем по 2020 килограммов молока, на 60 килограммов улучшив прошлогодний показатель. Хозяйства Ивановского района добавили 1,16 центнера, выйдя на результат в 1880 килограммов. В Каменецком на корову надоили в среднем 1818 килограммов молока (плюс 2,13 центнера).

По валовому производству молока и продуктивности дойного стада по итогам первого квартала в плюсе все районы Брестской области. Больше продукта отправили на переработку - соответственно, получили большую выручку.

Сергей Буткевич добавил, что животноводческая отрасль Брестчины с начала нынешнего сезона прибавила по всем основным параметрам. Производство говядины увеличено на 4,1 процента, мяса птицы - на 5,6, свинины - на 15 процентов. Запас кормов на данный момент на 6,3 процента превышает прошлогодний. При этом концентратов область имеет больше, а травяных кормов - несколько меньше, чем в минувшем сезоне. Наращивать производство продукции позволяет сбалансированность рационов. Из имеющихся запасов хозяйства стараются получить максимум отдачи.