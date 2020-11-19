Сотрудниками УВД Брестского облисполкома совместно с коллегами из Столинского и Кобринского РОВД задержан брестчанин, который выращивал и хранил наркотическое вещество растительного происхождения.
Официальный представитель УВД Брестского облисполкома Наталья Сахарчук рассказала:
– 31-летний житель Бреста организовал хранилище наркозелья в пустующем доме родственника в Столинском районе. На чердаке оперативниками обнаружено и изъято 8,6 килограмма марихуаны и около 4 граммов маковой соломки. Мужчина пояснил, что, предварительно собрав семена дикорастущей конопли, сам выращивал растение на полях вблизи населенного пункта, сушил и использовал для собственных нужд. Следователи дали правовую оценку действиям брестчанина.
В УВД Брестского облисполкома напомнили, что за незаконное без цели сбыта изготовление, переработку, приобретение, хранение или пересылку наркотических средств, психотропных веществ либо их аналогов предусматривается наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет.
За незаконные посев и выращивание растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, в целях изготовления предусматривается ответственность в виде штрафа, ареста, ограничения свободы на срок до трех лет или лишения свободы на тот же срок.
Фото: УВД Брестского облисполкома
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Брестчанин организовал хранилище наркозелья в Столинском районе
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