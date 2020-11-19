Брестчанин организовал хранилище наркозелья в Столинском районе

рассказала:В УВД Брестского облисполкома напомнили, что за незаконное без цели сбыта изготовление, переработку, приобретение, хранение или пересылку наркотических средств, психотропных веществ либо их аналогов предусматривается наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет.За незаконные посев и выращивание растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, в целях изготовления предусматривается ответственность в виде штрафа, ареста, ограничения свободы на срок до трех лет или лишения свободы на тот же срок.Фото: УВД Брестского облисполкома