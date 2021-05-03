Борисовчанин перевел мошенникам 10 965 рублей – возбуждено уголовное дело

На днях в милицию обратился 37-летний горожанин: мужчина рассказал, что с его банковской карты была похищена сумма в размере 10 965 рублей. Об этом сообщает УВД Минского облисполкома.
Пострадавший рассказал сотрудникам милиции, что как-то утром в мессенджере Viber ему позвонил якобы работник службы безопасности банка. Он сообщил, что с карты пытаются похитить деньги. Мужчина поверил незнакомцу и стал следовать его инструкциям. При этом злоумышленник ни разу не спросил данные карты: это и внушило доверие жителю райцентра.
Сначала лжесотрудник попросил установить определенное приложение на телефон, при этом удалив имеющийся у пользователя интернет-банкинг. Затем в нужный для «банкира» момент потерпевший заново установил его. Приложение давало доступ к смартфону мужчины.
В конце беседы «сотрудник банка» настойчиво попросил номер телефона жены борисовчанина для связи. В этот момент мужчина забеспокоился и положил трубку. Но с карточки уже пропали имеющиеся деньги – 965 белорусских рублей. Также мошенник оформил на мужчину кредит на десять тысяч рублей.
По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 212 (хищение путем использования компьютерной техники, сопряженное с несанкционированным доступом к компьютерной информации) УК.
В милиции напомнили: чтобы не стать жертвой интернет-мошенников, ни в коем случае не стоит передавать данные своих платежных банковских карт, в том числе в ходе переписки в интернете или по телефону, лицам, представляющимися сотрудниками банка (у сотрудников банка нет необходимости звонить с просьбой сверить данные и пароли ваших платежных банковских карт). Также не стоит переходить по подозрительным ссылкам, открывать не внушающие доверия письма и вложения в них. Оплату в интернете нужно производить только посредством проверенных сервисов. Важно и проверять адрес сайта. Рекомендуется подключать услугу смс-уведомлений, чтобы самостоятельно отслеживать свой баланс и все произведенные операции.
Фото: Depositphotos
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Борисовчанин перевел мошенникам 10 965 рублей – возбуждено уголовное дело
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