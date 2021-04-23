Более половины бюджета Минска в 2020 г. направлено на социально-культурную сферу: тенденция будет сохраняться

Об этом сообщила на 26-й внеочередной сессии Минского городского Совета депутатов начальник главного финансового управления Мингорисполкома Татьяна Астрейко.На сферы здравоохранения, образования, социальной политики, физкультуры и спорта, культуры и СМИ в общем было выделено более 2,7 млрд рублей. В 2021 г. социальная направленность бюджета сохранится, по-прежнему во главе угла будет поддержка граждан Беларуси.– пояснила Татьсяна Астрейко.Она подчеркнула, что в 2020 г. ресурсы были направлены и на реализацию мероприятий по поддержке социального сектора города в борьбе с распространением COVID-19. Это и выплата надбавок более чем 12,7 тыс. работникам сферы медицины и социального обслуживания, поддержка работы пассажирского транспорта, а также на то, чтобы все службы и структуры города работали в интересах горожан.– добавила начальник главного финансового управления Мингорисполкома.