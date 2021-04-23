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  2. Более половины бюджета Минска в 2020 г. направлено на социально-культурную сферу: тенденция будет сохраняться

Более половины бюджета Минска в 2020 г. направлено на социально-культурную сферу: тенденция будет сохраняться

Бюджет столицы сохраняет свою социальную направленность – в 2020 г. 54% были направлены в социально-культурную сферу города, информирует Минск-Новости.


Об этом сообщила на 26-й внеочередной сессии Минского городского Совета депутатов начальник главного финансового управления Мингорисполкома Татьяна Астрейко.

На сферы здравоохранения, образования, социальной политики, физкультуры и спорта, культуры и СМИ в общем было выделено более 2,7 млрд рублей. В 2021 г. социальная направленность бюджета сохранится, по-прежнему во главе угла будет поддержка граждан Беларуси. 

– В 2020 г. бюджет Минска сложился по доходам в объеме 5,3 млрд рублей и расходам 5,6 млрд рублей. Как и бюджеты других городов и стран, бюджет столицы столкнулся с определенными вызовами, связанными с пандемией коронавируса, это повлияло на доходную и на расходные части. Благодаря диверсифицированной доходной базе, а также грамотному взаимодействию законодательной и исполнительной власти бюджет остался в пределах утвержденных параметров, мы смогли компенсировать выпадение отдельных доходных источников. Этому способствовали сохранение числа занятых в экономике города, а также рост зарплат, – пояснила Татьсяна Астрейко.

Она подчеркнула, что в 2020 г. ресурсы были направлены и на реализацию мероприятий по поддержке социального сектора города в борьбе с распространением COVID-19. Это и выплата надбавок более чем 12,7 тыс. работникам сферы медицины и социального обслуживания, поддержка работы пассажирского транспорта, а также на то, чтобы все службы и структуры города работали в интересах горожан.

– Все возможные риски, с которыми мы столкнулись в прошлом году, были нивелированы. Бюджет Минска готов к тому, чтобы обеспечить работу всех служб и организаций в текущем году, – добавила начальник главного финансового управления Мингорисполкома. 
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Фото: Татьяна СТОЛЯРОВА
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