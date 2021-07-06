Точная цифра – 21 745. Подробную статистику сообщает пресс-служба Министерства юстиции.
За первые шесть месяцев 2021-го в нашей стране зарегистрированы 4713 юридических лиц и 17 032 индивидуальных предпринимателя. Распределение их по областям можно посмотреть на прикрепленной инфографике.
В отношении 18 577 субъектов хозяйствования (4976 юридических лиц и 13 601 индивидуального предпринимателя) начата процедура ликвидации (прекращения деятельности).
Фото: pixabay.com
Инфографика: Минюст
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Более 21,7 тысячи субъектов хозяйствования зарегистрированы в Беларуси за полгода
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