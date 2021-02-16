Для многодетных семей на 1 февраля текущего года открыто 94 698 депозитных счетов "Семейный капитал", из которых по программе 2020–2024 годов – 12 386, передает БЕЛТА.
Согласно информации Министерства труда и социальной защиты, по программе "Семейный капитал" 2015–2019 годов для многодетных семей открыто 82 312 депозитных счетов на сумму 823,1 млн долларов. Размер назначаемой в прошлую пятилетку суммы равнялся 10 тыс. долларов для многодетных семей, в которых третий или последующий ребенок родился (усыновлен, удочерен) в период с 1 января 2015 года по 31 декабря 2019 года включительно. Обратиться за назначением семейного капитала можно было по 30 июня прошедшего года включительно – не позднее 6 месяцев со дня рождения (усыновления, удочерения) третьего ребенка или последующих детей.
По программе 2020–2024 годов для многодетных семей открыто 12 386 депозитных счетов на сумму 278,7 млн рублей. В новой пятилетке семейный капитал назначается многодетным семьям, в которых третий или последующий ребенок родился (усыновлен, удочерен) с 1 января 2020 года по 31 декабря 2024 года включительно. В прошедшем году его размер равнялся 22,5 тыс. рублей, а с 1 января текущего – 23 737,5 рублей.
– На 1 февраля этого года на досрочное распоряжение средствами семейного капитала подано 29 893 заявления. Из них на улучшение жилищных условий – 26 755 (89,6%), на получение образования – 1676 (5,6%), на получение медицинских услуг – 1442 (4,8%). Принято 28 416 решений о досрочном распоряжении средствами семейного капитала, – рассказали в Минтруда.
Больше всего решений о разморозке семейного капитала принято в Брестской области – 6295, следом идут Минская – 4697, Гомельская – 4625, Минск – 3731, Гродненская область – 3325, Витебская – 2877. Меньше всего подобных решений принято в Могилевской области – 2866.
Фото: БЕЛТА
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Более 12 тыс. многодетных семей открыли депозиты по новой программе "Семейный капитал"
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