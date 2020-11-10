Более 10 тысяч граждан с начала года обратились в службу занятости Минска за содействием в трудоустройстве

В рамках реализации комплекса мероприятий подпрограммы «Содействие занятости населения» Государственной программы о социальной защите и занятости населения на 2016–2020 годы в активные программы содействия занятости были вовлечены 8,6 тысячи человек, из них 3,4 тысячи –безработные граждане. Всего по направлению государственной службы занятости населения трудоустроено 6,9 тысячи человек, из них 2,1 тысячи безработных, отметили в комитете. С целью повышения конкурентоспособности граждан на рынке труда на обучение направлено 239 человек. В оплачиваемых общественных работах приняли участие 1373 человека. Финансовая поддержка в виде субсидии на организацию предпринимательской, ремесленной деятельности предоставлена 115 безработным, организована адаптация к трудовой деятельности 119 инвалидов. Оказано содействие 33 безработным в трудоустройстве для приобретения опыта практической работы.В комитете по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома также проинформировали, что по состоянию на 1 ноября нанимателями в службу занятости было заявлено 17,5 тысячи вакансий, из них 10,7 тысячи для рабочих, что составляет 61% от общего количества.В спросе на рабочие кадры наиболее востребованы нанимателями рабочие строительных профессий, водитель автомобиля, троллейбуса, грузчик, дворник, дорожный рабочий, кондитер, контролер-кассир, курьер, кухонный рабочий, парикмахер, повар, подсобный рабочий, продавец, рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий и сооружений, слесарь механосборочных работ, слесарь по ремонту автомобилей, слесарь-ремонтник, столяр, токарь, уборщик помещений, территорий, фрезеровщик, член бригады объекта быстрого обслуживания (ресторана), электромонтер.Среди вакансий для специалистов и служащих наиболее востребованы администратор, библиотекарь, бухгалтер, воспитатель, инженер, в том числе инженер-программист, менеджер, методист, охранник, переводчик, помощник воспитателя, преподаватель (учитель), спортсмен-инструктор, техник, экономист, электромеханик, медицинские работники, руководители организаций и их структурных подразделений, специалисты в различных сферах. В столице уровень зарегистрированной безработицы не превышает 0,1% от численности экономически активного населения, отметили в комитете. По состоянию на 1 ноября на учете в качестве безработных состояли 885 человек.