Данные торгов говорят о том, что цена на популярную криптовалюту третий раз за несколько часов побила исторический рекорд и превысила 47 тысяч долларов, сообщает РИА Новости.
Курс биткоина достиг отметки 47 460 долларов за одну единицу на крупнейшей в этой сфере бирже Binance. Рост составил 22,1%.
За последние несколько часов была превышена историческая отметка в 45 тысяч долларов, а затем биткоин подорожал до 46 тысяч долларов.
Рост начался после объявления компании Tesla о вложении в эту криптовалюту полутора миллиардов долларов в соответствии с обновленной инвестиционной политикой. Уже в понедельник электронная денежная единица перешла исторический максимум и превысила 44 тысячи долларов.
Биткоин взлетел в цене во второй половине декабря. Криптовалюта 16 декабря побила рекорд в 20 042 доллара, который был зафиксирован с 2017 года. 8 января биткоин обновил исторический максимум в 41 950 долларов, затем стал заметно корректироваться.
Фото: pixabay.com
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Биткоин трижды за несколько часов побил исторический рекорд
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