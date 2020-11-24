По итогам очередных торгов на этой неделе белорусский рубль ослаб по отношению к трем основным валютам, сообщается на официальном сайте Белорусской валютно-фондовой биржи.
Евро подорожал на BYN 0,0011 до BYN 3,0295.
Доллар вырос BYN 0,0034 и теперь оценивается в BYN 2,5548.
А российский рубль стал дороже на BYN 0,0027 и сейчас стоит BYN 3,3685 за сотню.
Вчера доллар и евро подешевели, российский рубль подорожал.
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Биржа: белорусский рубль 24 ноября ослаб к трем основным валютам
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Фото: ЧУЙКО Павел Викторович