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  2. "Безнаказанным это не останется". Эйсмонт – о реакции Лукашенко на трагедию с сотрудником КГБ

"Безнаказанным это не останется". Эйсмонт – о реакции Лукашенко на трагедию с сотрудником КГБ

Президент Беларуси Александр Лукашенко накануне мгновенно получил информацию о произошедшей трагедии с сотрудником КГБ и поручил оказать всяческую поддержку и помощь семье погибшего. Об этом сообщила пресс-секретарь Главы государства Наталья Эйсмонт, пишет БЕЛТА.


"Президент вчера мгновенно получил информацию о произошедшей трагедии. Сразу поручил разобраться буквально посекундно – не все детали были известны. Первым делом было поручено оказать всяческую поддержку и помощь семье. И, конечно, Президент очень соболезнует семье погибшего и сопереживает", – сказала Наталья Эйсмонт.

На вопрос о реакции Президента на произошедшее пресс-секретарь процитировала Главу государства: "Безнаказанным это не останется".

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Фото и видео: БЕЛТА
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