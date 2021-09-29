"Безнаказанным это не останется". Эйсмонт – о реакции Лукашенко на трагедию с сотрудником КГБ

Президент Беларуси Александр Лукашенко накануне мгновенно получил информацию о произошедшей трагедии с сотрудником КГБ и поручил оказать всяческую поддержку и помощь семье погибшего. Об этом сообщила пресс-секретарь Главы государства Наталья Эйсмонт, пишет БЕЛТА.
"Президент вчера мгновенно получил информацию о произошедшей трагедии. Сразу поручил разобраться буквально посекундно – не все детали были известны. Первым делом было поручено оказать всяческую поддержку и помощь семье. И, конечно, Президент очень соболезнует семье погибшего и сопереживает", – сказала Наталья Эйсмонт.
На вопрос о реакции Президента на произошедшее пресс-секретарь процитировала Главу государства: "Безнаказанным это не останется".
Фото и видео: БЕЛТА