"Без преувеличения исторический день". Петриковский ГОК официально введен в эксплуатацию

Глава государства осуществил символический запуск Петриковского горно-обогатительного комплекса, нажав на пульте управления кнопку запуска горно-шахтного проходческого комбайна. Процесс работы техники на глубине демонстрировали участникам мероприятия онлайн.
– Сегодня без преувеличения исторический для Беларуси день. Мы открываем очередной знаковый объект, – отметил Александр Лукашенко.
На торжественное мероприятие пригласили членов Правительства, руководителей государственных органов, представителей местной вертикали власти, топ-менеджеров "Беларуськалия" и трудовой коллектив предприятия.
Видео: Telegram-канал "Пул Первого"