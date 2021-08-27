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  2. "Без преувеличения исторический день". Петриковский ГОК официально введен в эксплуатацию

"Без преувеличения исторический день". Петриковский ГОК официально введен в эксплуатацию

Глава государства осуществил символический запуск Петриковского горно-обогатительного комплекса, нажав на пульте управления кнопку запуска горно-шахтного проходческого комбайна. Процесс работы техники на глубине демонстрировали участникам мероприятия онлайн.

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– Сегодня без преувеличения исторический для Беларуси день. Мы открываем очередной знаковый объект, –  отметил Александр Лукашенко.

На торжественное мероприятие пригласили членов Правительства, руководителей государственных органов, представителей местной вертикали власти, топ-менеджеров "Беларуськалия" и трудовой коллектив предприятия.

Видео: Telegram-канал "Пул Первого"
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